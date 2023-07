Herečka Hana Gregorová (70) patrí k ženám, ktoré sa rozhodne nedajú utĺcť ani vekom, ani tlakom okolia a ani partnerom. V rozhovore nám dala opäť jasne najavo, že je to ona, kto má doma rozhodné slovo. Nedávno sme ju stretli v kine na premiére romanticko-dobrodružného filmu Smolu nosíš ty, láska.

Prišla síce ruka v ruke so svojím českým priateľom Ondřejom Koptíkom, no keď vstúpili na červený koberec, zdvorilo ustúpil o krok dozadu a nechal ju vyniknúť pred fotografmi. Keď ho pobádali, aby zapózoval spolu so svojou Hankou, najskôr zdvorilo odmietol s tým, že počká, či ona bude so spoločnou fotkou súhlasiť. Súhlasila.

Neznáša uplakané

V ľahkom letnom filme, na ktorý sa dvojica vybrala, hrá Michaela Čobejová ženu, ktorú podvedie manžel a ona sa vzápätí na dovolenke zamiluje do muža, ktorý je z celkom iného cesta – berie život s ľahkosťou, miluje spontánnosť a dobrodružstvo. V jednej zo scén je zrútená, uplakaná z toho, čo sa jej to v živote stalo, a pokúša sa s rozmazanými očami liečiť aj čokoládou. Keď sme sa Hany Gregorovej po skončení filmu opýtali, ako sa jej letná vzťahová romantika, točená aj na Hvare, pozdávala, zareagovala: „Film sa mi páčil. Je tam krásna scenéria a klaniam sa režisérovi Samkovi Spišákovi, pre ktorého je to prvotina, ako sa mu to podarilo ukočírovať. Ale k deju… Mám rada romantiku, no nemám veľmi rada tie frustrované ženské, ktoré si nevedia poradiť so životom a z jednej prežitej romantiky je hneď strašná zamilovanosť. Ja to tak nemám.“

Vypravila by ho s igelitkou

Nevera je vo filme naznačená tým, že muž omylom pošle manželke správu určenú milenke v znení: „Žena je uprataná na dovolenke…“ Hana Gregorová zdôraznila tento moment a so zdvihnutým obočím rázne povedala: „Keby som našla takú esemesku partnerovi, čo by sa mne nestalo, ale ak hovoríme hypoteticky, tak to vyriešim úplne inak. Veľmi radikálne. Zoberie si igelitku a ide!“

Na otázku, či to môže byť rada pre všetky uplakané, bezradné ženy, zareagovala: „Nie, nemôžem nikomu radiť, je to veľmi ťažké. Ani týraným ženám. Každý sa nejako narodíme a každý dostane od Pána Boha do vienka nejakú pripravenosť na život. Ja som ju dostala pomerne výraznú.“ Čomu za to vďačí? „Myslím, že sú to gény, zdedila som to. Moja mama bola rázna žena, ona viedla rodinu. V dobrom slova zmysle. Stále platí, že muž môže byť hlavou, ale žena je krkom, ktorý hlavou otáča. Bez krku je hlava nanič,“ skonštatovala herečka. Už pred časom nám jasne povedala: „Ja mám celý život so všetkými partnermi opraty v rukách.“

Stačia vlčie maky

Racionálna a praktická Hana Gregorová už dávno vie, čo chce. A vie, že každodenný partnerský život osviežujú drobné pozornosti. Na otázku, či je Ondřej pozorný a obdaruje ju niečím, odpovedala: „Nepotrebujem veľké dary, brilianty a ,bukréty‘. Mne urobí radosť, keď mi donesie poľnú kyticu. Minule som dostala vlčie maky, nevädze a margarétky. To bolo milé. Naozaj viem oceniť drobnosti. Ja som radšej tá, ktorá obdarováva, mám radosť, keď sa ľudia tešia.“

Hory z okna kaviarne

Hoci má herečka rada v živote jasno, vie byť aj spontánna. Keď sme sa jej po filme, ktorý je doslova zaliaty slnkom, opýtali, ako bude tráviť leto, povedala: „Ešte neviem, vôbec nie som plánovač. Plánovač je skôr môj partner, ja som človek, ktorý sa rozhoduje okamžite.“ Dovolenky síce vyberajú spolu, ale z reakcie herečky je jasné, kto má posledné slovo: „Partner vyberie X dovoleniek a ja poviem: Nie...“

Inklinuje viac k horám alebo k vode? „Hory má rád mladý. Rád by šliapal po vrchoch, ale ja nie. Preto chodí na výšľapy aj sám. Mne to nevadí, nech ide aj sám. Ja mám rada skôr vodu. Ale nemusím mať more, stačia mi bazény,“ povedala Hana Gregorová, ktorej vyhovujú termály v Rajke, kde má dom, ale zbehne aj do Čunova či za Vojku na Šulianske jazero. „Hlavne aby bolo slnko, som slnečný človek. Ja milujem hory, ako hovoril František Dibarbora, len z okna kaviarne,“ dodala so smiechom.

Oživiť spomienky

Hoci herečka hovorí, že nie je veľký plánovač, skôr má rada spontánnosť, predsa len má istý letný plán. Súvisí s jej životnou láskou, manželom Radkom Brzobohatým, ktorého náhle zradilo srdce len deň pred osemdesiatymi narodeninami. Hana Gregorová ovdovela v roku 2012, no Radek má v jej srdci stále miesto. „Ak sa naskytne týždeň voľna, rozmýšľala som, že by som sa z nostalgie išla pozrieť do Maďarska na Balaton. Chodili sme tam s Radkom a deťmi. Tak možno by sme zašli tam. Len tak si oživiť pekné spomienky,“ povedala nám herečka, ktorá má syna Ondřeja (40) a z prvého manželstva s jordánskym lekárom dcéru Rolu (45).

Hana Gregorová a Radek Brzobohatý. Zdroj: Profimedia.sk

Keď sme poznamenali, že nie všetci muži akceptujú predchádzajúci život svojej partnerky alebo sú neradi, keď sa k nemu vracia, Hana Gregorová zareagovala rázne: „Môj partner môj život aj moju lásku, ktorá bola pred ním, akceptuje a hotovo. To je môj postoj.“ So smiechom dodala: „A nie je možnosť výberu!“

Český herec Radek Brzobohatý bol pre Hanu Gregorovú veľkou láskou. Keď sme sa jej pred rokom počas oslavy okrúhleho jubilea v rámci bilancovania pýtali, či urobila kvôli nejakému mužovi niečo šialené, zareagovala: „Kvôli Radkovi som sa rozviedla. Stačí?“ Od Ondřeja Koptíka, ktorý je otcom dvoch detí, síce herečka už dávnejšie dostala prsteň a žiadosť o ruku, k oltáru si ju asi neodvedie.