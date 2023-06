Adela a Viktor Vinczeovci sa na konci minulého roka stali vďaka adopcii rodičmi, pričom svoju novú životnú úlohu zvládajú bravúrne. Akop íše redakcia WANDA, Adela v minulosti už raz tehotná bola, s tanečníkom Petrom Modrovským, s ktorým vtedy tvorila pár. Tehotenstvo však skončilo potratom. S Petrom sa rozišli a neskôr si Adela našla novú lásku. Aj s Viktorom si prešli náročnou skúškou, a to neplodnosťou. Ich láska to však ustála.

Keď prišla zarážajúca správa o tom, že jej manžel Viktor Vincze bojuje s neplodnosťou, sa ich šance na to mať vlastné dieťa výrazne zmenšili. Obľúbený moderátor sa však nebojí o tejto téme rozprávať aj verejne, čo dokázal aj v podcaste Do hĺbky. „Bežalo mi hlavou to, že možno nikdy nebudeme mať deti. A hovoril som si, že tak keď to nevyriešime, tak my budeme jeden z tých bezdetných párov. A to bola druhá časť rozmýšľania o celej tej téme.“ Povedal manžel Adely o momente, keď sa dozvedel svoju diagnózu.

