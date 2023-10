Žofia Martišová (88) má na svojom konte niekoľko desiatok filmových, televíznych a seriálových postáv.

Ako sa dostala do projektu Dunaj, k vašim službám? "Dostala som ponuku a najprv som povedala nie, nie, nie. V slabej chvíli som neskôr povedala áno, potom som už osobne povedala nie. Vysvetlila som totiž, že to bude drahé. Dovolila som si dať požiadavku, že nemôžem chodiť autobusom až z Nitry, lebo som stará baba. Napokon som súhlasila – aj ja aj oni, a tak ma vozili. Zo začiatku som sa strašne trápila, lebo som na obrazovke a pred kamerou dlho nebola a mala som hroznú trému," povedala pre denník Plus Jeden deň.



Na pľaci s mladými kolegami sa cítila dobre, no tréma ju neobišla. Zdroj: tv markíza

Na otázku, ako sa jej hralo s mladými hercami povedala, že dobre, ale priznala, že rýchle tempo nakrúcania nie je nič pre ňu. "Požiadavky produkcie sú také, že sa to musí robiť rýchlo a ja už som na to stará. Aj preto som sa bála, že to nebudem stíhať, lebo som šialená trémistka." Prezradila, že jej okolie reaguje na jej výkon v Dunaji veľmi dobre. Dokonca aj keď bola voliť "sa každý usmieval od ucha k uchu." Bola z toho prekvapená a ďakuje produkcii za to, že to s ňou vydržali.

Herečka v lyrizovanej tragikomédii Ľalie poľné z roku 1972. Zdroj: RTVS

Herečkina mama bola Žofia Martišová, najstaršia Handlovčanka, ktorá sa dožila stoštyri rokov. Recept na dlhovekosť ale nemá. Vyčíta si, že sa málo venuje sebe, málo sa pohybuje. "Tým, že sa mi hrozne krúti hlava, tak sa bojím chodiť. Musím chodiť o paličke, aby ma nezbierali po ulici. Vôbec sa nevenujem sebe, ani trošku," povedala herečka, ktorá začínala v zájazdovom divadle, potom hrala v Trnave a potom, v roku 1966 odišla do Nitry.

Emília Vášáryová a Žofia Martišová na nakrúcaní filmu Eva Nová. Zdroj: Artileria

"Bohužiaľ, každá rozprávka má svoj koniec. Už som stará, v divadle ma netreba, no ani by som nešla, nechcem byť zlá voči nikomu. Posledné predstavenie som mala ešte vlani v máji," povedala s tým, že už oddychuje. "Mám jednu veľmi dobrú dušu, kamarátku, s ktorou si veľmi rozumieme a vieme si kadečo povedať. Čo treba, aj čo netreba, aby sme prežili tento vek, lebo to nie je bohviečo.



