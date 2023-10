Speváčka a spisovateľka je extrémne činorodý človek, ktorý vie vyťažiť z každého dňa maximum. Nežije len hudbou, svoje obzory rozširuje všetkými smermi. Vidieť to aj na knižkách pre deti, ktoré doposiaľ vydala. Zaoberala sa v nich zdravým stravovaním, starostlivosťou o zuby a s pomocou psychiatra pomáhala riešiť aj problémy adolescentov. Napokon sama vychovávala dnes už dospelú dcéru Sophiu Lauru, takže po podnety nebolo treba chodiť ďaleko.

Speváčka vydala energiu aj na štúdium na vysokej škole, do ktorej sa zapísala dva roky pred päťdesiatkou. „Na akademické prostredie nedám dopustiť. Myslím si, že ak niekto váha, čo urobiť so životom, cíti sa vyhorený alebo mu niečo v živote chýba, mal by ísť do školy a rozšíriť si vzdelanie. Škola mi dala stabilitu a iný pohľad na svet, na seba, kolegov, komunikáciu s inými ľuďmi a naučila ma aj to, ako pomôcť sám sebe,” povedala nám minulý rok speváčka, ktorá v bakalárskej práci venovala problému týraných žien.

Prvý deň podujatia Bratislavské módne dni, Jeseň 2023. Na snímke Marcela Molnárová. Zdroj: MICHAL SMRČOK

V diplomovej práci sa zas pustila do vplyvu patologických sociálnych javov na vývin a zdravie dospievajúcich mladých ľudí. V byte Marcelly Molnárovej nájdete množstvo knižiek o psychológii. Rozumieť duši je pre ňu dôležité. Speváčka otvorená rôznym myšlienkam vníma dokonca aj dušu rastlín. Dokázala nám to počas návštevy u nej doma.

Vidiecky recept

Pod schodiskom v obývačke stojí objemný kvetináč s vysokým, zdravo vyzerajúcim fikusom. Nie vždy však bol taký. Keď chradol, využila netradičný recept na jeho záchranu. „Je to veľmi jednoduchý a príjemný návod na ošetrovanie kvetov. Tento náš krásavec inteligentný, ako sme ho nazvali v našej rodine, má veľmi rád sladké. A ja som sa dopočula na našom milom vidieku, kde žijeme, že rastlinám treba dať šťavu, ako keď robíte zálievku do šalátu. Pripravíte ju z vody, trochy octu, trochy cukru a zalejete v pomere 2 : 1. Vlastne cukor je dezinfekcia a energia a rovnako aj ocot. Rastline zároveň dávam aj vlasy. To všetko pomôže proti rôznym chorobám,“ prekvapila nás.

Jej fikus mal choré listy. „Bolo na ňom veľmi veľa malých bodiek, vyzeralo to ako škodce puklice a nevedeli sme sa toho zbaviť. Dostala som však radu, aby som dala do kvetináča k rastline čisté umyté vlasy, ktoré si vyčešem a ostanú na kefe. Chumáč vlasov treba zapracovať do pôdy a prikryť zeminou. Rastlinka tak získa dostatok sodíka, vápnika, prebehnú tam užitočné procesy, ktoré jej dávajú silu. Po nejakom čase sme videli, že rastlina vyrástla, nemusí mať ani oporu, ktorú dovtedy potrebovala,“ poznamenala speváčka doslova objímajúc zdravý stromček. Potom ešte dodala dôležitú vec: „Samozrejme, že s rastlinou sa treba rozprávať, treba jej spríjemniť deň pozitívnou energiou. A keď má aj trochu lásky, darí sa jej.“