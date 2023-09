Hana Lasicová porodila partnerovi Andrejovi dve dcéry, Stelu a Ester. „Vyrastala som v Rakúsku, kde je emancipácia o tri kroky ďalej. Chcela som moderného, kozmopolitného muža. Osud mi prihral do cesty práve takého,“ povedala kedysi na margo otca svojich detí, no do svadby sa jej nechcelo. Aspoň teraz, keď priznala, že už má nový vzťah, nerieši súdy a iné "papiere"... A kto je jej nová láska? Ono to tak nová ani nie je...

