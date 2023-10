Na ihrisku bol ako tiger, v šatni ako myš – hovorí vo filmovom dokumente s názvom Martin Škrtel: Buď, alebo jeden z jeho zahraničných spoluhráčov. Nahliadnuť do života Slováka, ktorý prvý raz odišiel z domu v osemnástich do Ruska a urobil závratnú športovú kariéru, je zaujímavé aj pre tých, ktorí netušia, čo je ofsajd.

Príbeh nesmelého chlapca z Ráztočna neďaleko Handlovej, ktorý už dávno pozná cenu zdravia, pretože má zdravotne znevýhodneného brata, nakrútil režisér Peter Větrovský. Podarilo sa mu dokonca otvoriť dvere do luxusnej vily v Trenčíne. Martin Škrtel, ktorý si súkromie stráži, pustil štáb aj do spálne či kuchyne a nechal sa nafilmovať ako si kope so synom doma na trávniku loptu. Samozrejme, po porade s manželkou Barborou, ktorá si teraz užíva jeho prítomnosť. Keď totiž Martin Škrtel minulý rok so slzami v očiach ohlasoval koniec kariéry, ďakoval verejne svojej žene aj synovi Matteovi za to, že s ním zdieľali všetko dobré aj zlé, a avizoval, že im chce všetko teraz na dôchodku vrátiť.

Atraktívna Barbora, ktorú našiel na zoznamke, keď mala len 16 rokov, no tvárila sa na 21, nechýbala na bratislavskej premiére filmu. V dokumente okrem iného o svojom mužovi hovorí: „Lepšieho otca si Matteo určite nemohol želať.“ Syn sa, mimochodom, narodil v Liverpoole, kde jeho otec pôsobil v slávnom klube.

Film však nie je žiadnou selankou, ukazuje aj ťažké športové či ľudské momenty v živote Martina Škrtela, ktorý sa s predčasným športovým dôchodkom stále celkom nezmieril. Aj počas premietania filmu si poplakal. Žiť však na tabletkách či injekciách od bolesti a nevládať prejsť so synom sto metrov... Taký život nechcel.

Gesto pre Malachovských

Film o živote športovca, ktorý ešte netúžil odísť do dôchodku, si prišli pozrieť aj Iveta a Martin Malachovskí. Aký má operný spevák vzťah k futbalu? „Futbal, ako aj mnohé iné športy, mám rád, fandím športovcom a obdivujem ich výnimočnosť. Úspechy športovcov a umelcov sú najlepšia vizitka a diplomacia krajiny. Martina Škrtela obdivujem už niekoľko rokov a kariéru, ktorú má za sebou, považujem za špičkovú,“ povedal nám. Porozprávať sa spolu sa im však na premiére nepodarilo. „Na takýchto akciách na to nie je veľa priestoru a on bol celý čas obklopený fanúšikmi a novinármi. Nechceli sme ho rušiť, hoci by bolo o čom sa porozprávať... Na začiatku premiéry, keď išiel do sály, prišiel k nám a podali sme si ruky. Bolo to od neho krásne spontánne gesto,“ povedal.

Dokument o Martinovi Škrtelovi sa manželom veľmi páčil. „Je skvelé, že sa takéto filmy nakrúcajú, aby sme mohli byť hrdí na našich športovcov, ktorí si vydobyli svetovú slávu a uznanie. Tak sa buduje ten správny patriotizmus! Zároveń máme možnosť vidieť, že nič nie je zadarmo, talent je len drobný základný predpoklad, treba mať k tomu šťastie, ale hlavne nadpriemernú usilovnosť a húževnatosť. Veľmi ma zaujal jeho krásny vzťah k rodine a zasiahol ma jeho boj proti nepriazni osudu vo vzťahu k jeho zdraviu. Niečo o tom viem a vedel som sa do jeho situácie vžiť,“ priznal Martin Malachovský, ktorý musel svoju kariéru predčasne ukončiť takisto pre zdravotné problémy.

„Naozaj ho viem absolútne pochopiť. Dokonca je vo filme jedna scéna, kde má hovoriť o svojom zdravotnom stave spoluhráčom, realizačnému štábu i novinárom a je mu stále do plaču a sťahuje mu hrdlo. Aj to veľmi dobre poznám. Keď niečo milujete a nemôžete v tom pokračovať, je to strašný pocit,“ netajil.



Neraz si poplakal

Martinovi Škrtelovi pomohli vyrovnať sa s novou situáciou hlavne najbližší, o rodinu sa opieral aj Martin Malachovský. „Aj mne pomohla moja skvelá rodina – manželka, dcéra, brat. Sú pre mňa nekonečnou oporou. Rodičov už, žiaľ, nemám a ani si neviem predstaviť, ako by to znášali. Mali sme k sebe vždy veľmi blízko, dali mi toľko lásky a určite by to so mnou prežívali. Asi by ma zožieral navyše pocit, že sa pre mňa trápia,“ povedal.

Tak ako celkom nezmizne šport zo života Martina Škrtela, nezmizla ani opera zo života speváka. „Opera, divadlo, hudba sú úžasné životné kategórie. Robia naše životy krajšími a emocionálne bohatšími. Hovorí sa, že hudba je jazyk citov a veľmi mi tento svet chýba. Mám skvelých kolegov a priateľov, ktorí ma vždy volajú na predstavenia, ale určitý čas som potreboval, aby sa to v mojej duši zahojilo. Zo začiatku ma to trhalo. Bolo mi to ľúto a neraz som si v tme hľadiska poplakal. Ale všetkým fandím a tlieskam, možno aj preto, že o tom trošku viem. Na Konzervatóriu učím mladých adeptov spevu. Azda im moje skúsenosti a znalosti pomôžu. Veľmi by som si želal, aby v sebe našli zanietenie pre spev a hudbu, zveľadili svoj talent a mali z toho radosť.“