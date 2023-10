Speváci, ktorí sa pred rokmi spoznali na nakrúcaní benefičného koncertu Úsmev ako dar, spolu randili dva roky, potom sa v roku 2016 ich cesty rozišli. Nebolo to však v zlom a aj vďaka tomu môžu spolupracovať. Na svete je teraz klip k skladbe Chci tě chvíli mít tu, ktorej autormi sú obaja bývalí zaľúbenci a obaja ju majú od minulého roka na svojich cédečkách. Zaujímavé je, že tak ako pieseň, tak aj klip sa nahrával v dvoch krajinách – v Portugalsku a na Slovensku – a ani teraz sa Celeste a Matěj naživo nestretli.

Matěj priznal, že videoklip sa snažili nakrútiť už dávnejšie, ale vždy to pre niečo padlo. Teraz to do rúk vzala speváčka na Madeire. Zohnala na sociálnych sieťach portugalského režiséra Michela de Freitasa (19), ktorý doteraz točil artové filmy a televízne reklamy. „Napísala som mu správu, on odpovedal, o pár dní sme sa stretli na káve, o týždeň sme točili,“ prezradila akčná Celeste. A reakcia režiséra? „Vždy sa snažím robiť so šikovnými ľuďmi. Nie je podstatné, či je to veľké meno, alebo mladý človek.“

