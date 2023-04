Ženám sa hovorieva, že im materstvo pristane, a pri herečke Táni Pauhofovej a moderátorke a influencerke Babsy Jagušák to platí na sto percent. Známe dámy uvádzali na trh novú pramenitú vodu. Babsy podujatie moderovala a Táňa bola ambasádorkou.

Super ženy

Táňa sa už pol roka teší z prvorodenej dcérky Míly, ktorú s manželom Jonatánom Pastirčákom nedávno po dlhšom čase ukázali svetu. Babsy má zase doma okrem päťročnej Izy aj trojmesačného syna Zacharyho. Je náročné pri malých deťoch skĺbiť logistiku, aby mohli rodičia pracovať?

„Ešte sa to nastavuje, ale s mužom máme úžasnú vec – zdieľaný kalendár na Googli. Odporúčam všetkým párom. Presne vidím, čo robí počas dňa, kedy je vo firme v Senici, kedy je v Bratislave, a aj on vidí všetky moje aktivity. Logistika je kľúčová a neraz do nej príde veľmi veľa premenných, medzi inými detské choroby,“ prezradila dcéra Aleny Heribanovej.

A čím to podľa Barbary je, že môžu mamičky aj pri deťoch úspešne pracovať? „Ženy sú úžasné v tom, že vedia byť nekonečne flexibilné. A toto som sa naučila aj ja počas materstva. Nemám očakávania, nerobím si plány, keď nastane problém, snažím sa ho uhasiť aspoň do takej miery, aby sme stihli, čo musíme v rámci pracovného dňa absolvovať.“