Valentínsky čas neignoruje ani prominentný klan Heribanovcov. Pre nich však sviatkom lásky boli hlavne Vianoce, keď im do rodiny pribudol prvý chlap – vnuk Zachary Jozef, ktorého vnímajú ako Jezuliatko.

Dcéra Barbora Jagušák porodila chlapčeka manželovi Jozefovi priamo na Štedrý deň. Ostrieľaná moderátorka a hrdá babička priznala, že dieťatko je ďalším tmelom rodiny, ktorá prešla aj náročnými chvíľami, ako bol rozvod.

Alena Heribanová otvorila svoju trinástu komnatu a Šarmu otvorene porozprávala, prečo im so spisovateľom nevyšlo štyridsaťročné manželstvo a či by si ešte obliekla svadobné šaty.

Na Vianoce ste sa po tretíkrát stali starou mamou. Bolo to v niečom iné?

No konečne chlap v rodine! Keď mi ho dcéra Babsy ukázala a rozbalila som si ho, tak som si hneď uvedomila, že také bábätko sme ešte nemali. (Smiech.) Ja mám totiž dve dcéry, brat má dve dcéry, moje dcéry mali dcéry… Sme nadšení, lebo je zlatý. A to, že to bol vianočný darček, ma dojalo. Považovala som to za dobré znamenie. Je to také naše Jezuliatko.

Chodíte kočíkovať?

Už sa zúčastňujeme na tejto aktivite, ale v tejto zime zatiaľ len obmedzene. Je ešte maličký, má len pár týždňov.

Mladí bývajú v Bratislave?

Áno, ale teraz boli v Senici, odkiaľ sú manželovi rodičia, aj jej muž tam pracuje.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.