Dva týždne pred váženou návštevou ešte v ateliéri Borisa Hanečku netušia, do čoho sa majú pustiť. „Šaty nemáme s prezidentkou ani len načrtnuté,“ zaskočí priznaním a so smiechom dodáva: „Vitajte v mojom svete! Ak si niekto myslí, že tu rozšafne pijem šampanské od rána do večera a rozmýšľam, čo pripravím, je na veľkom omyle. Neviem nič, ani len to, koľko tých šiat potrebuje. Len viem, že má mať nové,“ bezradne skonštatuje. „A pred návštevou pápeža majú byť ešte tri akcie... Nepracujeme s veľkým časovým predstihom, je to stále na poslednú chvíľu. Boli sme radi, že sme odovzdali šaty na návštevu Salzburgu, a mal som dva dni, kedy som spal. Celý tím bol totálne vyčerpaný,“ priznáva Hanečka.

Módny navrhár Boris Hanečka pri svojej prezentácie novej kolekcie v priestoroch Viktoria´s Gallery. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS