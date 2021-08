To, že prezidentka Zuzana Čaputová má dvorného návrhára, je nevyhnutnosť, no šetrí tým aj peniaze. Hoc by sa mohlo zdať, že dizajnér Boris Hanečka chrlí jeden módny kúsok za druhým, nie je to tak. Už minule sme informovali, že bledomodré šaty hlava štátu nosieva na viacero spôsobov – s plédom či bez, prípadne so sakom alebo s blejzrom, no tentoraz sme sa dozvedeli ďalšiu pikošku.

Recykluje

Takzvané parížske šaty, ktorými prezidentka zabodovala na návšteve u prezidenta Emmanuela Macrona v júli pred dvomi rokmi, si obľúbila natoľko, že jej ich Hanečka viackrát pretváral.