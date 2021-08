Soňa Müllerová (59) nadobro prepadla doplnkom. Donedávna ich len nosila, už sa to zmenilo.

Pri pohľade na Soňu Müllerovú by sa vám zrejme ani nesnívalo, že táto krásna a elegantná žena o chvíľu oslávi šesťdesiatku. Moderátorka pôsobí priam dokonale a patrí k tým najštýlovejším dámam nášho šoubiznisu. Na rozdiel od mnohých svojich rovesníčok, ktoré najradšej siahajú po overených klasikách a čiernej farbe, Soňa rada skúša pestré kúsky i nové trendy.

Viac farieb

„Rada sa pekne obliekam a rada dobre vyzerám ako každá žena, to je všetko. Trendy sú však jedna vec, ale treba si z nich zobrať len to, čo vám pasuje. V každom štýle sa dá nájsť niečo. Aj v líčení, ale závisí to od toho, ako sa cítim, čo mám oblečené, ako mám urobené vlasy, aj od farby oblečenia,“ prezradila pred časom pre Šarm. Zároveň však priznala, že mala obdobie, keď chodila len v čiernej farbe.

S pribúdajúcimi rokmi však svoj šatník postupne napĺňa farbami. „Ako zástankyňa proagingu si myslím, že čím sme staršie, tým farebnejšie by sme mali chodiť oblečené,“ objasnila pre portál feminity.sk Soňa, ktorá v skrini skrýva mnoho nadčasových, no zároveň štýlových kúskov ako oversize saká, dlhé sukne či voľné nohavice, akým dnes holdujú ženy a dievčatá všetkých vekových kategórií.

Silná zbraň

Soninou silnou zbraňou sú však doplnky, ktoré rada nosí a vie ich kombinovať s veľkou fantáziou a vkusom. Vždy sa drží základného pravidla – bez nich to síce nejde, ale preháňať to netreba. „Rada nosím rôzne opasky, taštičky, čelenky, veľa vecí recyklujem, vymýšľam nové farebné kombinácie, kombinujem veci, ktoré sú zdanlivo materiálovo či štýlovo nekombinovateľné, dramatizujem fádne outfity a oddramatizúvam ťažké a temné oblečenie. To ma baví,“ vymenovala.

Dôkazom sú aj fotografie, ktoré publikuje na sociálnych sieťach. Zatiaľ čo mnohí z nás, smrteľníkov, chodia po svete v oblečení, ktoré nám ráno práve prišlo pod ruku, Sonička chodí na prechádzku so psom do lesa oblečená štýlovejšie ako mnohí napríklad na svadbu. Ako priznala, rada sa ozdobí nielen šperkmi, ale aj zaujímavými taškami či okuliarmi a dáva to patrične najavo. Nedávno sa dokonca pochválila, že pri pohľade na jeden náhrdelník jej vždy napadá krásna francúzska báseň od Jacqua Préverta: „Išiel som na trh na železo a nakúpil som reťaze. Ťažké reťaze. Pre teba. Moja láska.“

Minulý rok sa tiež zúčastnila na charitatívnej akcii, kde pomohla vydražiť brošňu návrhárky Jany Brisudovej na pomoc ženám, ktoré zasiahla koronakríza.

Šperky a láska

Doplnky známu moderátorku doslova prenasledujú na každom kroku. Dokonca ju bavia natoľko, že len nedávno na sociálnych sieťach zverejnila fotografie luxusných prsteňov, ktoré sama navrhla. Všetko sa začalo prstienkami, ktoré navrhla pre seba. Tie zožali v okolí úspech, a tak sa rozhodla o umenie podeliť. „Prstienky z lásky, k samej sebe. Lebo hodnota prsteňa je predovšetkým emocionálna, každý jeden má príbeh, ktorý nosíte so sebou. A to doslova. Som tvorivá, v deväťdesiatych rokoch som dokonca mala vlastnú módnu značku, doteraz ma ľudia zastavujú s tým, že ešte majú doma nejaký kúsok z mojej kolekcie. Takže tak jemne potichu sa vraciam k tomu, čo ma vždy bavilo – tvoriť pekné veci,“ prezradila portálu Virvar, ktorý jej šperky aj predáva.

K vzácnym šperkom má blízko aj jej láska. V akej branži sa pobyhuje Müllerovej chlap sa dočítate na ďalšej strane >>>