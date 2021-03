Nie každý deň sa českému či slovenskému hercovi podarí zahrať si vo filme, ktorý má reálnu šancu zabojovať o sošku Oscara. „Dreams Come True... Sny sa stávajú skutočnosťou,“ napísal Juraj Loj nedávno na Instagrame k oznamu, že snímku Šarlatán zaradila Americká filmová akadémia do užšieho výberu (15 filmov) v kategórii zahraničný film. Aj keby napokon ostal tesne pred bránami veľkého finále, je to veľká vec.

Aký je to pocit, mať nadosah červený koberec v Hollywoode?

- Pre československú kinematografiu je to neskutočná pocta a som hrdý na to, že som mal možnosť na tom filme pracovať. Bolo to výnimočné obdobie v mojom živote a myslím, že aj pre mnohých členov štábu. Keby mi niekto pred dvoma rokmi povedal, že si zahrám vo filme, ktorý bude nominovaný na Oscara, asi by som sa len pousmial. Stalo sa to však realitou. Je to nádherné, ale určite nemám pocit nejakého veľkého oscarového herca, myslím, že pokora je namieste.

Nechcem začínať niečím negatívnym, ale mali ste pocit, že vám okolie a kolegovia prajú?

- Možno to teraz bude prekvapivé pre celý slovenský národ: Áno, kolegovia mi priali. Dokonca aj ľudia, ktorých som nevidel dlhé roky, mi písali a gratulovali k úspechu s tým, že si film určite pozrú alebo ho už videli a páčil sa im. Teším sa z toho, že herecká obec drží spolu a dokáže oceniť úsilie a prácu niekoho iného. Ja verím tomu, že nie sme závistlivci, že doprajeme jeden druhému. Zároveň, ja neberiem herectvo ako súťaž, aj keď i v súťaži je dobré priať inému víťazstvo...

Juraj Loj je kreatívec so zmyslom pre humor. Zdroj: instagram Juraj Loj

Hovoríte, že nakrúcanie bolo výnimočné. Ste s kolegami zo Šarlatána v kontakte alebo poslednou klapkou sa zabuchli za každým dvere?

- Režisérka Agnieszka Holland dokáže na pľaci neskutočne motivovať, inšpirovať a má dar vytvoriť rodinné prostredie, ktoré pretrvá. Produkcia napríklad vymyslela pre ňu na Vianoce prekvapenie – každý natočil určité slovíčko a z nich sa potom poskladalo prianie k sviatkom. Sme všetci v neustálom kontakte, často si volám a píšem najmä s Ivanom Trojanom. Rozumeli sme si. Možno bude naše spojenie časom oslabovať, ale mám pocit, že z oboch strán sa snažíme prilievať olej do ohníka. Všetci spolu sme vytvorili niečo výnimočné, takže kontakty sa ťažko rušia. Podobne som v kontakte aj s ukrajinskými hercami, s ktorými som točil seriál Slovania paralelne s nakrúcaním Šarlatána.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.