Ako dieťa začala prepožičiavať svoj hlas do reklám a večerníčkov. Do dnešného dňa sa jej hlas ozýva z televízie vždy v období Vianoc, keď na obrazovky prichádza obľúbený americký film o rozkošnom dievčatku Kučeravá Sue. Ako osemnásťročná sa prihlásila do jednej z prvých reality šou na Slovensku Dievča za milión. Výhru si síce neodniesla, no odvtedy sa na obrazovkách objavuje častejšie. Štúdium herectva sa jej zdalo zbytočné, preto sa vydala na cestu štúdia psychoterapie a resocializácie. Dnes sa prihovára nielen z dabingu, ale aj z najpočúvnejšieho komerčného rádia.

Umelci žijú inak

Barbora považuje za umenie čokoľvek, čo pozdvihuje ducha a robí v duši krásno. Má veľmi blízko k divadlu a hudbe, ale aj výtvarnému umeniu. Na otázku, či sa môže pýšiť nejakým umeleckým dielom, odpovedala: „Moje dve deti sú najvyšší stupeň umenia, ktoré som vytvorila ja. Mám hlavne veľmi veľa priateľov medzi umelcami. Rada chodím na vernisáže a vždy ma poteší, keď sa s nimi môžem porozprávať, pretože sú pre mňa veľmi zaujímaví. Oni žijú inak a to je pre mňa veľmi obohacujúce.“