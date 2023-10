Vďaka svojej práci sa Lenka stretáva s množstvom ľudí rôznych profesií, názorov aj pováh. Niektorí, ukazuje sa, zanechajú v jej živote hlbšiu stopu. Pred pár rokmi sa v Teleráne objavila detská psychologička Petra Arslan Šinková, ktorá moderátorku svojím prístupom evidentne zaujala. „V tom období chodil môj starší syn Riško do škôlky, ktorá mu veľmi nevyhovovala. Pani psychologička mi vtedy navrhla, aby som Riška vyskúšala dať do jej škôlky, kde pracujú intenzívne aj s predškolákmi,“ hovorí.

Škôlka, v ktorej sa deti učia rozvíjať emocionálnu inteligenciu, vyjadrovať, zvládať svoje pocity, ale aj učiť rodičov komunikovať, Lenkinej rodine pomohla. „Riško je už v šiestom ročníku na základnej škole, ale dodnes sa snažíme každý večer pred spaním porozprávať o našom dni. Hovoríme si, čo sa nám páčilo, čo nie a prečo. Tiež si povieme, na čo sme pyšní, čo sa nám podarilo, vďaka čomu si budujeme sebavedomie,“ hovorí. „Je fantastické, že je stále otvorený dialógu. Keď medzi nami niekedy vznikne napätie, Riško mi povie: ‚Mami, poďme sa o tom porozprávať.‘ Som vďačná za to, že hoci má len dvanásť rokov, uvedomuje si dôležitosť komunikácie.”

Na otázku, či podobná otvorenosť vládne aj medzi ňou a manželom, režisérom a producentom Richardom Raimanom, zareagovala okamžite: „Áno. Sme spolu osemnásť rokov, a aj keď sme v minulosti niekedy na seba zvýšili hlas, vždy sme si to vysvetlili, nikdy sme sa neprestali zhovárať. Každý môžeme mať iný názor, navzájom sa tolerujeme. V mojom manželovi mám veľký dar. Myslím si, že je to kombináciou vrodenej povahy aj zdravej výchovy, ktorú dostal,” oceňuje partnerove kvality.

Neodvrávať, poslúchať

Moderátorka netají, že zažila inú výchovu, akú sa dnes snaží uplatňovať na synoch. O emočnom prežívaní sa príliš nehovorilo, išlo skôr o direktívne vzorce výchovy, ktoré boli všeobecne rozšírené a sú napokon v mnohých rodinách aj dnes. Počúvala vety typu: Nemáš dôvod plakať.

„Mala som veľmi pekné detstvo a som za to mame aj tatinovi vďačná. Postupne som sa ale učila otvorenosti. Ako plynul čas, menila som sa. Napokon, veľmi veľa ma naučilo rodičovstvo, vďaka ktorému som prečítala viacero knižiek o výchove, napríklad aj tie od Petry Arslan Šinkovej,” hovorí moderátorka, ktorá si dnes vedome zakazuje prenášať do života svojich chlapcov veci, ktoré jej v detstve prekážali. „Som stále veľmi emočný typ človeka. Dnes vidím veľa vecí inak, prešla som už istú cestu, stále sa učím,“ hovorí Lenka, ktorá moderovala krst knihy Petry Arslan Šinkovej s názvom Mami, oci, každý je výnimočný, o inakosti, rovnosti a tolerancii.

Priznať svoju neistotu

Počas krstu spomenula moment, keď ešte jej starší syn chodil do škôlky a raz sa pri prezúvaní stretli s oteckom, ktorý mal zdravotný hendikep. „Riško sa pozrel na toho pána a spýtal sa: ‚To prečo máš sklenené oko?‘ A hoci on reagoval pokojne a dokonca chcel vysvetliť, čo sa stalo, rýchlo som mu podala ruku na zoznámenie, chcela som to zahrať do autu, a Riškovi som povedala: ‚To sa nepatrí, to nesmieš!‘ Netušila som, čo mám robiť. Dnes už vďaka psychologičke viem, že som mala nechať pána jeho situáciu vysvetliť. Keď z nás budú deti cítiť toleranciu, aj ony budú tolerantné. A ak sa stane, že nevieme, ako reagovať, treba to deťom priznať. V prípade otecka zo škôlky som mohla pokojne Riškovi priznať: ,Aj ja som bola zaskočená, lebo som nevedela, či je to tomu pánovi príjemné, alebo nie,‘“ sprostredkováva radu psychologičky.

Lenka je síce moderátorkou, no nikdy sa nevzdala svojej vyštudovanej profesie umeleckej maskérky. Stála za súťažou Miss alebo Let’s Dance. Líči tiež nevesty. „Je to aj relax, mám to skrátka rada. Navyše, vždy som rada pozorovala ľudí, ako myslia, ako robia veci, a inšpirujem sa tým, čo sa mi na nich páči. Takto mám k nim stále blízko,“ uzavrela.