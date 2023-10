Patrícia Vitteková (43) má doma dve šikovné dcéry, no aj tak zvažuje odchod zo Slovenska. Prečo?

Speváčka vraj pred časom dostala nepriame znamenie, že je čas na zmenu. Ako Šarmu priznala, po tom, čo sa im na schodisko zosypal kamenný obklad, začali s dcérami ešte intenzívnejšie zvažovať, že je čas zmeniť trvalý pobyt. „Asi nás už aj ten byt vyháňa preč, že sme tam príliš dlho. V roku 2013 sme prišli z Francúzska, rovno sme sa sem nasťahovali a táto extrémna situácia bola poslednou bodkou, keď sme si povedali, že je čas, aby si byt užil niekto iný. Je krásny, ale je to veľmi veľký byt, ktorý potrebuje neustálu údržbu. Možno aj ruku chlapa a toho mám momentálne zablokovaného, keďže som sa rozhodla venovať čisto sama sebe, svojmu zdraviu a svojim deťom. Keď sa vrátim k téme bytu, aj na záhrade máme pravidelne 1,5-metrovú trávu, takže to chce zmenu.“

Kočovníčky

Podľa Vittekovej žijú s deťmi v podstate kočovným životom. Aj ich leto bolo pracovné, plné cestovania, keďže mladšia dcéra Cynthia Lara (16) začína spevácku aj hereckú kariéru a chodila po rôznych vystúpeniach. A mama pre ňu robí všetko od manažérky cez fotografku až po šoférku, teda kompletný servis, ako obe so smiechom priznali. „Náš život je o tom, že potrebujeme len niekde prespať. A chceme ísť trošku ďalej. Aktuálne riešime Prahu, ktorá by bola na polovicu naším domovom, to už vieme teraz povedať takmer stopercentne. Ale riešime aj vzdialenejšie zahraničie,“ naznačila Patrícia.

Chce zmeniť vzduch ›››