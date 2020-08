Pred pár dňami šokoval Jiřího Krampola (82) nečakaný skon jeho manželky Hanky mladšej o viac než dvadsať rokov. Hoci, úprimne, až také prekvapujúce to nebolo. Bolo verejné tajomstvo, že kedysi krásna blondína už roky hazarduje so zdravým. Ničila ju anorexia, depresie, alkohol, tabletky a cigarety.

Alkohol ju zmenil na trosku, pre fanatické fajčenie prestala takmer jesť. Zdroj: Profimedia

Celebritná kleptomanka

Posledné roky Krampolovcov museli byť kvôli Hane veľmi ťažké. Mnohí ľudia sa čudovali, prečo trosku, na ktorú sa zmenila, herec neopustí. Jej škandály, ktoré boli na dennom poriadku, ho predsa tiež museli ničiť. Okrem závislostí napríklad kradla, bola to regulárna kleptomanka. Jej muž len platil, čo prepila, prefajčila či ukradla v obchode. Rozhodne sa nenaplnil scenár, že ho bývalá učiteľka z materskej škôlky bude na staré kolená opatrovať a rozmaznávať ako kedysi škôlkarov.

Životný štýl ju priviedol do hrobu. Zdroj: Profimedia.sk

Posledná večera

Paradoxne, v poslednom čase to vyzeralo, že sa Hanka dala do poriadku. Jej skon preto nikto nečakal, dokonca ani Krampol, ktorý poznal jej zdravotný stav. Takto o tragickom večere, keď prepuklo vnútorné krvácanie, ktoré skončilo zlyhaním orgánov, prehovoril šokovaný vdovec do médií:

„Boli sme doma, Hanka bola v poriadku, akurát jej bolo dva dni zle od žalúdka. Doktor vravel už predtým, že po vrede, ktorý mala, to nie je zacelené. Bolo to len zahojené, ale nesmelo sa to dráždiť. Stačilo málo a vred sa otvoril. Už sa to raz stalo a musela ísť do nemocnice. Teraz sa to zopakovalo. Išla na WC, spadla a začala stonať. Letel som k nej, len ťažko dýchala. Zavolal som záchranku, tam poradili, že ju mám dať nabok a uštipnúť do ľavého lalôčika ucha. Spravil som to, dal som jej aj umelé dýchanie. Naraz stuhla a už sa ani nepohla.“

Neraz skončila v nemocnici. Zdroj: Profimedia

Výhovorky alkoholikov

Ľuďmi milovaný Bolek sa tiež nešetrí. Zdroj: Blesk

Bohužiaľ, Hana Krampolová si na smutný koniec zamiesila sama. Celkom pekná žena, ktorej sa Krampol postaral dokonca aj o hereckú kariéru, keď ju obsadil do filmu Waterloo po česky, sa ničila. Možno od súžitia s českou celebritou očakávala viac, čo koniec-koncov naznačuje aj fakt, že si trúfla na herectvo, kde boli jej kolegyňami Eva Holubová, Naďa Konvalinková či Milka Vášáryová. Bolo to však skutočné waterloo, komédia si dokonca vyslúžila anticenu Plyšový lev za najhorší film roku 2002. Hanka sa teda herečkou nestala a zrejme sa pri stále aktívnom mužovi nudila. Ona však mala teóriu, že s pitím a tabletkami začala po smrti mamy, ktorá ju zdrvila.

Napokon skončila v nemocnici aj v psychiatrickej liečebni a lekári už pred vyše dvoma rokmi varovali ju aj manžela, že ak neprestane popíjať, zomrie. K srdcu si to však nevzal ani jeden. Dôkazom bola aj Krampolova oslava osemdesiatky, kde jeho žena pila ako kočiš.

Bohužiaľ spolu popíjali aj fajčili. Vyšportovaný a vyťažený herec to však mal na rozdiel od nej pod kontrolou. Zdroj: Profimedia

Pritom prišla s predsavzatím abstinovať: „Dneska bez alkoholu. Nech pijú ostatní. Ja aj tak nemôžem piť, našťastie, môžem fajčiť,“ tvrdila na začiatku žúru, keď podľa svedkov fajčila ako komín. Lenže cigarety spúšťajú chuť na alkohol, takže ako večer plynul, pozmenila stanovisko: „Možno si trošku niečoho dám, ale nebudem to preháňať. Nemala by som piť, ale niekedy si môžem dať,“ mala poruke typickú výhovorkou alkoholikov, keď do seba liala červené. Keď však minulý rok skolabovala v Tunise, predsa len si vstúpila do svedomia. Vraj už pila len nealkoholické pivo. Abstinujúci notorici by však nemali ani to. Navyše Hanka nejedla, vraj práve pre fajčenie nemala chuť jesť.

Poučia sa?

Aj Dáda to často s alkoholom preháňa. Snáď jej bude osud Hany varovaním. Zdroj: Profimedia.sk

Hanke sa už život nevráti, z jej tragického osudu by sa však mohli poučiť iní. Napríklad rodinná priateľka Dáda Patrasová, ktorá má za sebou tiež zopár alkoholických excesov. V poslednom čase sa upokojila a vyzerá to, že seká dobrotu. Možno ju prebrala havária pod vplyvom alkoholu alebo ťažká choroba jej dcéry. Smrť Hanky by rozhodnutie nepiť mohla posilniť.

Bývalý idol detí aj mužov sa už tiež poriadne skompromitoval na verejnosti. V poslednom čase to však vyzerá, že Dáda seká dobrotu. Zdroj: Blesk

A zamyslieť by sa nad sebou mohol aj sympatický herec Roman Skamene (65), ktorý roky pil prvú ligu. Zaspával v krčme na stole, nadával obsluhe, váľal sa a močil na ulici. Bol to regulárny alkoholik, s ktorým sa režiséri báli pracovať. Možno k tomu prispel aj infarkt, ktorý prekonal, že dnes nepije. Cigariet sa však vzdať nedokázal a tie sa na smrti Krampolovej tiež podpísali nemalou mierou.

Nuž a poriadne búrlivý život vedie aj Bolek Polívka, ktorý pije aj fajčí. Jeho kamaráti sa sťažujú, že s ním nedokážu držať krok, toľko vydrží. Lenže, je to klamlivé. Aj jeho organizmus to jedného dňa nemusí vydržať, tak ako sa to stalo oveľa mladšej Hane.