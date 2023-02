Speváčka a tanečnica zahviezdila v úspešnom seriáli Iveta, ktorý je s viac ako pol miliónom divákov najsledovanejším programom nášho televízneho trhu. Rodená Prešovčanka však dorazila do hlavného mesta už ako tínedžerka a od roku 2008 prešla všetkými možnými talentovými súťažami.

Tmavovlásku poznali z televíznej šou Slovensko má talent, kde ju porotca Jan Kraus dva roky predtým hodnotil slovami: „Ste taká pôvabná, že i Kramár začal vyliezať na javisko.“

V rozhovore pre Šarm nedávno priznala, že aj účinkovanie v talentovej súťaži jej mohlo pomôcť k úlohe v seriálovom hite televízie Joj. „Nebola som v žiadnej databáze hercov, bolo to o šťastí. Ľudia, ktorí robili kasting, si ma zrejme pamätali cez šou Česko-Slovensko má talent. No a keďže som z východného Slovenska, som Rómka, spievam, tancujem a bola som aj na súťaži miss, tak som zapadla do konceptu. Zabralo zrejme aj video vo východniarčine, ktoré som poslala potom, ako ma oslovili,“ vysvetlila.

