V polovici januára tohto roka sa spevák ľuďom zveril so svojím zdravotným problémom. Zranenie jeho nohy bolo natoľko vážne, že sa nedokázal na ňu postaviť a problém mu robilo ešte aj sedieť. Vyjadril preto ľútosť nad tým, že už druhý raz sa musia prekladať jeho koncerty. FOTO VO FOTOGALÉRII.

Napriek všetkému optimizmu a snahe o vyriešenie zdravotného problému bez skalpela, sa nakoniec lekári rozhodli pre radikálne riešenie. Operáciu. Opätovné vyšetrenia po dvojtýždňovej liečbe totiž ukázali, že sa jej jednoducho nevyhne. Zákrok ale dopadol dobre a spevák je už v rekonvalescencii.

"Tak som sa na vás tešil a takto to dopadlo. Minimálne 6 týždňov sa neuvidíme. Želám vám veľa zdravia, lebo to je to najdôležitejšie. A ďakujem MUDr. Almásimu aj celému kolektívu nemocnice v Dunajskej Strede za skvelú starostlivosť. Váš Richard," odkázal fanúšikom spevák z nemocničného lôžka prostredníctvom svojho facebooku. A čo bude s jeho naplánovanými koncertami?

Čítajte na nasledujúcej strane.