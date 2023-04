Speváčka sa vydala za svojho priateľa Michala v januári roku 2021. Sobáš bol v Šamoríne v kostole a keďže zúrila korona, mohlo prísť iba pár ľudí. A tak si dvojica vystrojila svadbu ešte raz, v máji, keď už všetko mohlo byť podľa ich predstáv.

Ešte pred svadbou sa médiami prehnala správa, že vtedajší premiér Igor Matovič oslovil cez sociálnu sieť speváčku s ponukou, aby sa stala jeho hovorkyňou. Aj sa stretli, no zo spolupráce nič nebolo. "S priateľom sme sa o tom rozprávali a dala som prednosť rodine. Chceli by sme dieťatko, chcem rodinu a keď som to celé zvážila, tak by sa to nedalo skĺbiť," vysvetlila Šarmu vtedy svoje rozhodnutie Dominika, ktorá sa plánovala venovať okrem hudby aj rodinnému biznisu, centru redukcie hmotnosti.

Rozšírenie rodiny nedalo na seba dlho čakať. Minulý rok vo februári sa speváčka stala prvý raz mamou. Malý Miško sa pýtal na svet 12 hodín, nakoniec mu museli pomôcť cisárskym rezom. Teraz je Dominika opäť tehotná a, samozrejme, veľmi sa teší. „Láska sa nedelí, láska sa násobí. Jedno dieťa na rukách, druhé v brušku,“ oznámila svetu na sociálnej sieti.

Radosť je veľká aj preto, že sa už nemusí ťahať po súdoch. Len nedávno vyhrala desaťročný spor so svojimi exmanažérmi, ktorí od nej požadovali vyplatiť odmeny vyše 10 000 eur. Odľahlo jej teda.