Jana Kratochvílová prišla naozaj originálny spôsob ako zamaskovať vrásky a starnutie. Vlani oslávila už sedemdesiatku, no ako ju poznačil vek, netuší skoro nik. Ako v skutočnosti vyzerá, možno nevie ani jej muž, muzikant Jiří Hrubeš, ktorý okrem iného pôsobil napríklad v Pražskom výbere.

Treba uznať, že čo sa stylingu týka, Janina kreativita nemá hranice. Zdroj: Profimedia



Umelkyňa, ktorá za komunizmu emigrovala do Spojeného kráľovstva, sa už na verejnosti neodhaľuje. A to doslova, nielen postavu, no ani tvár. Na hlave má vždy podivnú kreáciu, za ktorú sa dokonale ukryje a maximálne vidno jej veľké oči. Dodáva jej to tajomstvo a príťažlivosť, a tak záujem o ňu neklesá, hoci od čias, čo spievala V stínu kapradiny uplynulo niekoľko desaťroční.