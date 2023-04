Herečka a speváčka Nela Pocisková (32) sa spolu s Filipom Tůmom tešia z dvoch krásnych detičiek. Po prvorodenom Hektorovi (6) prišla na svet dcéra Lianka. Tá už oslávila piate narodeniny. Ako píše redakcia ŽIVOT, herečka si pri tejto príležitosti zaspomínala na príchod dcéry na svet. Lianka sa narodila pred piatimi rokmi na Veľkonočný pondelok za poriadne dramatických okolností.

Ako vtedy informoval denník Plus JEDEN DEŇ, herečka ani nestihla doraziť do pôrodnice a dcérku porodila v aute kúsok od jej domu medzi obchodnými strediskami v Ivanke pri Dunaji. Nela si pri príležitosti piatich narodenín dcéry zaspomínala na pôrod, ktorý prebiehal ako z filmu. „Dnes je to päť rokov, čo Hektorko išiel šibať babičky a ty si sa rozhodla, že už nebudeš čakať, kým prídem do tej pôrodnice. Ďakujem ti za to, ako si to zvládla, vlastne ďakujem aj SEBE, ako som to zvládla, lebo ja som si ťa vlastnoručne vybrala.“ začala svoj príspevok na sociálnej sieti.

