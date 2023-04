Piate kolo šou odštartovala športovkyňa Henrieta Farkašová, ktorá mala kvôli chorobe pauzu. S tanečným partnerom si strihla jive. "Je to super pociť, vrátiť sa po týždni," povedala. Ján Koleník ocenil, že vrátiť sa s takýmto rýchlym tancom, to chce guráž a sňal pomyselný klobúk, ale skritizoval ju za to, že občas opustila rytmus. Tatiane Drexler chýbal väčší úsmev a Ján Ďurovčík skonštatoval, že to bola krásna choreografia, ale trochu nad jej sily: "Chýbala mi estetika a ženská ladnosť,."

Ako druhý tancoval Richard Autner a predviedol slowvfox. Herec sa konečne mohol viac sústrediť na tanec, pretože na rozdiel od minulého kola, tentoraz sa mu tréningy nekrížili s prípravou premiéry. Našiel si čas aj na les. V dokrútke o svojej tanečnej partnerke s úsmevom povedal: "Na Dominike mi lezie na nervy to, že nevie vycítiť, kedy je vhodný čas dať si pauzu." Dominika Rošková na to zareagovala, že ju Richard učí, užiť si pohodu. Počas priameho prenosu "žehlili" výrok o lezení na nervy a tak sa Lucia Hlaváčková opýtala, čo má Richard na Dominike najradšej. "Nie vždy prídem na tréning dobre naladený a Dominika robí všetko pre to, aby tie tréningy boli plné veselosti a radosti, za čo jej ďakujem." Adela Vinczeová ich pochválila, že krásne kompaktne plávali. Pri Aunterovi vznikol mierny konflikt medzi porotcami - kým Koleník povedal, že slowfox Richarda dobehol a mal pocit, že len drobčil, Ďurovčík mu dal kolegovi porotcovi svoje okuliare aby lepšie videl, pretože to bolo dobré. "Nepočúvaj Koleníka, ja ti fandím," dodal.

