Od momentu, čo Milan Lasica (†81) umrel priamo na javisku Štúdia L+S, prešiel rok a pol. „V rodine sa snažíme nastaviť tak, aby sme za ním neustále nevyplakávali. Práve naopak. Ak sa to dá, myslíme na pekné veci, ktoré sme pri ňom všetci zažívali. Sú to krátke, no silné záblesky,“ povedala pre PLUS 7 DNÍ jeho dcéra Hana.

Okrem toho dodala, že má doma vystavené otcove fotky a pravidelne chodí na cintorín. S dcérami Ester (11) a Stelou (9) si vzali všetky jeho klobúky, ktoré sú dnes neodmysliteľnou súčasťou ich šatníka. „Staršia Ester má jeden naj­obľúbenejší, veľmi často ho nosí. Mám pocit, akoby vtedy asi cítila jeho prítomnosť.“

Stratu milovaného dedka už vnímali obe jej dcéry. „Už chápali, že opapa nás navždy opustil. Viac to prežívala staršia dcéra, ona to vážnym spôsobom celé odplakala. Ani dnes neprejde deň, keď by sme si o ňom niečo nepovedali, nespomenuli si na neho. Bol to skvelý otec, manžel, starý otec a umelec, samozrejme. Takže naše spomienky sú stále veľmi intenzívne a živé,“ zamyslela sa Hana Lasicová.

