Vyzerá to, že nielen Agáta má vo vzťahoch zmätok. Prekvapovať neprestáva ani jej šesťdesiatročná mama. "Veď som vydatá!" odmieta, že by mala, rovnako ako Stropnický, milenecký pomer. Nedávno pritom okázale predvádzala, akého si v rockerovi našla úžasného chlapa a oporu.

Mal Stropnický žiarliť?

Ženské ego Veroniky utrpelo poriadnu ranu pod pás, keď ju opustil manžel Martin Stropnický. Navyše pre mladšiu slečnu.

V prvej chvíli herečka úprimne priznala zúfalstvo, čo bolo sympatické. Potom však prešla do útoku a je jasné, že manželovi pri rozvode nič nedaruje.

Snažila sa napraviť aj poničený imidž a veľmi rýchlo oznámila, že si za Stropnického našla náhradu. S muzikantom Josefom Holomáčom sa tvárili ako hrdličky, Veronika naznačovala, že v ňom našla spriaznenú dušu. Tokala ako zamilovaná študentka a predvádzala, akí sú spolu šťastní. Z náznakov vyplývalo, že sú milenci, najmä keď vyšlo najavo, že rocker sa rozvádza. A ona tento dojem rozhodne nevyvracala.

Zrazu je však všetko inak! Bolo to len divadlo, aby neverný manžel žiarlil a blondínka verejnosti ukázala, že ona je tiež ešte pre mužov príťažlivá?

Zaprela ho!

V rozhovore pre denník Blesk herečka naozaj prekvapila, keď poprela, že by bol Pepa je dôverným priateľom. Hoci predtým sa k nemu na verejnosti okázale tulila a vodila ho na všetky spoločenské akcie, zrazu tvrdí, že je to len kamarát a nechápe, prečo ich vlastne spájajú. Jeho rozvod sa jej vonkoncom netýka a ona je tu len pre svoje deti, s ktorými si plánuje svoju budúcnosť!

Rada od právnika?

Lenže, nejde v skutočnosti o jej rozvod? Ak chce, je herečka absolútne transparentná a tak každý, koho to zaujíma, vie, že z manželstva nemieni vycúvať s holým zadkom. Zverejnila dokonca Stropnického astronomické príjmy a naznačila, že za majetok bude bojovať, lebo nechce ochudobniť ich spoločnú dcéru Kordulu. Je neverný, a tak má pykať!

Do tejto koncepcie sa však milenec veľmi nehodí. Ak chce Žilková vysúdiť mastnú sumičku, je lepšie živiť obraz opustenej matky, ktorá sa na rozdiel od sebeckého manžela obetuje len a len deťom.

Uvidíme, čo však na túto zmenu kurzu povie Holomáč? Zatiaľ to vyzeralo, že generálom v ich vzťahu je Veronika a jemu to nevadí. Odovzdane robí, čo jej na očiach vidí. Po tejto zrade by si však aj on mohol buchnúť do stola a na "kamarátku" sa vykašľať.