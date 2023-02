Tanečníčka a influencerka Ivana Gáborík (36) vychováva s hokejistom Mariánom Gáboríkom (40) dve dcérky Bellu a Leiu. Manželia aktuálne trávia spolu veľa času, keďže sa už v marci predstavia v šou Let´s Dance a budú jedným zo súťažných tanečných párov.

Oboch tak čaká náročné obdobie, kedy budú musieť toho zvládnuť skutočne veľa. Ivana sa nedávno na sociálnej sieti zamyslela na tým, aké je to byť rodičom a zároveň aj partnerom. Párom, ktorým prišli do života deti zanechala úprimný odkaz o tom, že aj keď sa stali rodičmi, nemali by zabúdať na svoj vzťah a lásku, ktorá ich spojila.

"Tak čo, ženuška moja❤️ideme na to? 5. marca začíname. Držte nám palce," napísal Marián na svojom profile. Zdroj: https://www.instagram.com/p/ComSdGzNfFW/

„Dieťa prinesie do života dvoch ľudí úplne nový rozmer. Aj ich vzťah dostane novú príchuť. Zamilovaný pár sa často zmení na zaneprázdnených rodičov. Niektoré spojenia sa prehĺbia. Iné sa, žiaľ, vo víre nových povinností začnú pomaly rozplývať,“ začala Ivana svoj status na Instagrame.

