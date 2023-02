Silviu sleduje na sociálnych sieťach viac ako 650-tisíc ľudí, z ktorých je pre mnohých inšpiráciou. Kým v minulosti sa hrdo hlásila k svojim vylepšeniam a značne „umelému“ vzhľadu, dnes sa na veci pozerá trochu inak. Už si nezväčšuje pery a aj celkovo pôsobí prirodzenejším dojmom. Dokonca poukazuje na vylepšenia, ktoré sú už podľa nej za pomyselnou čiarou.

Nedávno si napríklad všimla trend, kedy si celebrity dávajú umelo vyrobiť „prepadnuté líca“. Čo na to Silvia? „No toto si dávajú robiť svetové hviezdy… toto je teraz najviac in (tie jamy v lícach) tak ja to mám od prírody a dala som si to preč, lebo sa mi to nepáči a ono sa za to ešte dopláca,“ zasmiala sa známa blondínka.

Silvia prešla za posledné roky výraznejšou zmenou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CoNbHn5N-Oe/

