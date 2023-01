Slovenská mena zanikla 1. januára 2009, platiť sme ňou však mohli ešte 16 dní. Koruna teda skončila presne 17. januára pred 14 rokmi. Boli sme zvedaví, ako si na nákupy v časoch pred eurom spomínajú naše celebrity. Položili sme im preto štyri otázky.

*Ako si spomínate na začiatok roka 2009, boli ste skôr zástancom eura alebo ste chceli, aby koruna ešte zotrvala?

*Ako dlho ste prepočítavali z eur na koruny?

*Ktorá slovenská minca alebo bankovka bola vaša „najobľúbenejšia“?

*Akú najdrahšiu vec ste si kúpili za slovenské koruny?

Veronika Vágnerová (36)

Veronika, ktorá získala titul Miss Slovensko dva roky pred zánikom koruny, priznala, že zmenou meny sa pre ňu veci zjednodušili. „Keďže som cestovala viac do krajín, kde sa platilo eurami, vždy som si peniaze musela zamieňať. V tomto smere to bolo pre mňa jednoduchšie. Všetko má však svoje výhody aj nevýhody,“ myslí si známa modelka a podnikateľka, ktorá dodala, že si zo začiatku rozhodne prepočítavala eurá na koruny, ale dnes sa jej to už nestane. Na otázku, ktorú bankovku mala najradšej, so smiechom skonštatovala, že všetky. A akú najdrahšiu vec si kúpila? „Myslím, že to boli vysoké kožené čižmy vtedy za 30-tisíc korún.“