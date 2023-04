Moderátor nie je jediný, kto nie je vyznávačom veľkonočných tradícií. Ale jeho dôvod na to, že prestal chodiť šibať, je naozaj netradičný. „Vyrastal som v Handlovej, malom mestečku, ktoré som si na Veľkú noc vždy obehol s korbáčom a tou klasickou lacnou voňavkou som pokropil ženy a dievčatá z rodiny, neskôr aj spolužiačky. Keď som sa raz vracal zo šibačky s igelitkou plnou sladkostí a aj nejakými korunami, tak asi na desať minút chôdze od nášho bytu na mňa vyskočili spoza auta traja pubertiaci,“ spomína Tomáš Juríček na deň, ktorý rozhodol.

„Išli na mňa najskôr rečami, kde som bol. Ako jedenásťročný slušne vychovaný chlapec som pravdivo odpovedal, že šibať u starkej, lebo som išiel práve od nej. Chceli, aby som ich k nej zaviedol, čo som, samozrejme, odmietol,“ pokračuje. Nato sa zamerali na jeho výslužku. Chvíľu sa o ňu naťahovali, ale proti presile nemal šancu.

Tomáš Juríček z markizáckeho Telerána si zažongloval s veľkonočnými vajíčkami. Zdroj: TV MARKÍZA

Peniaze ostali

„Našťastie, takmer všetky peniaze, ktoré som si v ten deň vyšibal, som mal vo vrecku nohavíc, takže mi ostali. Doma som všetko povedal a môj ocko sa rozhodol, že ich pôjdeme hľadať. Chodili sme po meste celý deň, ale nestretli sme ich. Takže toto je moja detská traumička z Veľkej noci. Od toho momentu som na ňu zanevrel,“ konštatuje s úsmevom. Moderátor netají, že ani manželka Anežka, s ktorou si v máji 2021 povedali po rokoch áno v šaštínskej bazilike, nemá veľké pochopenie pre tradičné zvyky, hoci pochádza z Oravy, kde sú ešte živé. „Veľká noc má pre ňu duchovný význam, ale keď som sa svojho času predsa len pokúšal o nejaké oblievanie, nestretlo sa to s pochopením,“ smeje sa.

Pre Tomáša je Veľká noc skôr o čase strávenom s rodinou a o voľne, vďaka ktorému sa môže pomotať v záhrade pri dome a urobiť to, čo nestíha počas pracovných dní. „Zbožňujem záhradkárčenie, pestovanie, staranie sa o stromčeky a rastliny. Jar je pre mňa jedno z najobľúbenejších období, keď všetko ožíva,“ hovorí moderátor, ktorý si určite dopraje počas sviatkov s rodinou, do ktorej patria aj dva psy, celodenný výlet.

Žiadne šunkové hody

Veľká noc sa spája aj s dobrým jedlom, pre mnohých je doslova synonymom šunky, šalátov, chrenu, ale aj alkoholu. U Juríčkovcov je to inak, ani stôl nie je tradične veľkonočný. Keď sondujeme, kto doma varí, Tomáš odpovedá: „Väčšinou varím ja, to ma baví, moja žena zasa pečie. Ale šunku by ste u nás hľadali márne, pretože mám doma nielen celiatičku, ale aj vegetariánku. No a ja sa prispôsobím, mäso mi až tak nechýba.“ Na poznámku, že aj tak okolo Veľkej noci lekári varujú pred nezdravými údeninami a žlčníkovými záchvatmi, reaguje: „Nevravím, že šunku vôbec nejedávam, ale všetko s mierou.“

Sviatočný stôl je teda plný zeleniny: „Máme to šťastie, že obaja ju milujeme vo všetkej forme a podobe. Nemusíme mať ani klasický zemiakový šalát. Predpokladám, že ostaneme pri dobrej rybe alebo tofu so zeleninou. Nemám pocit, že by tým utrpela nejaká tradičná kultúra.“

FOTO KRÁSNEJ MODERÁTOROVEJ RODINY NÁJDETE VO FOTOGALÉRII.

V práci je to inak

Doma sa šibačka ani oblievačka nekoná, v Teleráne je to inak. „Minulý rok sme sa s chalanmi dohodli, že naše dievčatá nemôžu ostať suché. Celkom som sa bavil na tom, ako Kvetka Horváthová schytala celé vedro vody. Ten účes potom stál za to. Ale šetril som ju, nepoužil som celkom ľadovú vodu,“ uzatvára.