Naša najúspešnejšia paralympionička priznala, že bola spočiatku z ponuky doslova zľaknutá. To, čo nakoniec predviedla na parkete, malo od strachu ďaleko.

Bariéru zlomila najmä vďaka Marekovi Kličovi, ktorý v minulom ročníku tancoval s Kristínou Svarinskou. Predvádzali spolu taký ohňostroj emócií, až sa mohlo zdať, že by pokojne mohli tvoriť aj pár. Kristína však na priamych prenosoch padla do oka youtuberovi Expl0ovi a zadaný Marek sa tri mesiace po finále šou oženil.

Na tréningoch s kašľom

Kým herečka sa už so svojím objavom rozišla, tanečník spokojne žije so svojou vysnívanou manželkou, ktorej verejne vyznal lásku v deň ich svadby: „Viem, že si to so mnou nemala a nemáš jednoduché, no ja si veľmi vážim všetko, čo pre mňa robíš a aké zázemie mi vytváraš. Opäť sa potvrdilo pravidlo, že za úspešným mužom stojí silná žena.“ Svojej manželke ďakoval za podporu aj v nedeľu, keď s Henrietou Farkašovou vypadli zo šou.

Emócie sa dali krájať. „Mojou výhrou v tejto súťaži je Marek, skvelý človek a tanečník,“ povedala Henrieta. Marek jej to oplatil so slzami v očiach, s trasúcimi sa perami. „Treba si uvedomiť, aké to mala ťažké, má za sebou kopu operácií, mala silný priebeh kovidu a predviedla takýto jive...“ povedal okrem iného. Je naozaj obdivuhodné, ako rýchlo sa Henrieta pozbierala z kovidu, no v markizáckom Teleráne netajili, že počas tréningov mávala záchvaty kašľa a bolesti hlavy.

Nechcela nemocnicu

Henrieta je však bojovníčka. Má to v génoch, ale je vycepovaná aj z rodiny, kde vyrastala s tromi bratmi, ale aj športom, pri ktorom si nemohla dovoliť byť kvetinkou. Pre portál sport24.sk si zaspomínala, ako raz pri tréningu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou utrpela štvornásobnú zlomeninu pravej strany tváre – zrazila sa so snoubordistom. Napriek tomu, že jej opuchla tvár, tiekla krv z nosa, podlialo sa jej oko, odmietala nemocnicu, chcela lyžovať. Nakoniec ju v Innsbrucku hneď aj operovali. Okrem toho mala veľa ďalších zranení, ale nikdy neprišiel blok typu: Už na kopec nepôjdem.

Henrietu vytrénoval aj život, nie vždy príjemne. Otvorene hovorí o tom, ako sa v detstve stretávala s nepochopením aj u dospelých. Triedna učiteľka na základnej škole nevedela prehrýzť, že zrakovo postihnuté dievča chodí do bežnej školy, a robila jej napriek aj tým, že jej zhoršovala známky, aby dokázala, že tam nepatrí. Až na špeciálnej strednej škole zistila, že nie je taká neschopná... Otvoril sa jej svet, a keď sa na lyžiarskom výcviku postavila na lyže, cítila, že to je ono. „Bola to láska na prvé zošuchnutie,“ zaspomínala si. Telocvikár sa čudoval, ako jej to ide.