Sisa je energická žena, ktorá dokáže práci odovzdať všetku svoju energiu. Potvrdil nám to aj jej manžel Juraj Lelkes po minuloročnej premiére šou Sisa či Cher. Prezradil, že Sisa sa pripravovala v ich legendárnom záhradnom žúrovacom domčeku, ktorý majú manželia v záhrade aj na párty, ale stojí tam aj aparatúra. „Stalo sa, že ťahala aj do noci. O polnoci jej volám: Ja som doma, neprídeš už konečne do postele? A prišla, ale aj s veľkým obalom, ktorý si rozložila, aby doťahovala do dokonalosti anglický text každej skladby. Naozaj si dala záležať!" chválil s úsmevom manželku hrdý sponzor šou. Ale Sisa vie aj oddychovať, podľa Juraja Lelkesa potiahne so spánkom aj do desiatej, keď sa dá.

Balans medzi prácou a oddychom je dôležitý. Sisa si dopriala počas voľných sviatočných dní výlet do Švajčiarska. A že sa tam napriek chladnému počasiu cíti skvelo, dokazujú aj fotky, ktorými sa pochválila.