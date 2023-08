Bohdalovej dcéra, herečka Simona Stašová (68) si za posledné dva roky prešla skutočne peklom na zemi, a to bez toho, aby o tom niekto tušil. Iba nedávno sa prevalilo, že na prelome rokov plakala od strachu kvôli svojej mame Jiřine, ktorá v nemocnici bojovala o svoj život kvôli vážnemu ochoreniu pľúc. Vtedy ešte nikto netušil, že Simona sa už rok predtým musela vyrovnať s obrovskou stratou.



Hoci sa rodičia Simony Stašovej rozviedli pár rokov po jej narodení, Simona mala so svojím otcom Břetislavom Stašom veľmi dobrý vzťah. Keď v roku 2016 vážne ochorel, presťahovala ho z Ostravy, kde dovtedy žil, k nej do Prahy. A keď mu diagnostikovali Alzheimerovu chorobu, umiestnila ho do centra, ktorého patrónkou je práve jej mama Jiřina Bohdalová. Pravidelne ho tam navštevovala.



Predminulý rok pred Vianocami Simona svojho otca ako zvyčajne navštívila, priniesla mu všetko, čo potreboval, no netušila, že ho vidí posledný raz. Pár hodín po jej návšteve totiž jej otec zomrel. Simona to nikomu nepovedala, svoj smútok prežívala v tichosti len v kruhu rodiny, nechcela ním nikomu kaziť predvianočnú atmosféru.



Hoci Simonin smútok za otcom, ktorý sa dožil požehnaného veku 93 rokov, bol obrovský, upokojovalo ju najmä to, že kým žil, stihli si povedať všetko dôležité. Keď oslavovala Simona svoje 65. narodeniny, otec jej vtedy povedal, aká je to vzácnosť, že v tomto veku má ešte obidvoch rodičov. Žiaľ, teraz to už nie je pravda.