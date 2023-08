Hoci väčšinou býva zvykom, že plánovanie svadby má zväčša na starosti rodina nevesty, svoju druhú svadbu v živote si organizuje boháč Richard Chlad sám. Nádejný ženích priznal, že z jeho strany je už všetko zabezpečené a dokonca aj zaplatené. Jeho krásnej snúbenici zostalo zaobstarať len "menšie drobnosti", napríklad vybrať si tie najkrajšie svadobné šaty.



Richard Chlad so smiechom skonštatoval, že jeho Anna trošku zmätkuje, lebo prebieha od jednej módnej návrhárky k druhej, a nevie sa rozhodnúť, v akých šatách sa bude vydávať. No on si myslí, že napokon zvíťazia tie najjednoduchšie, lebo s ohľadom na miesto konania svadby budú najprijateľnejšie.



Chlad sa totiž riadne buchol po vrecku a za miesto konania ich svadby vybral miesto v exotickom raji na Maldivách, veď pozrite FOTO v GALÉRII, z tej nádhery nespustíte oči. Ich svadba sa bude konať v rezorte You & Me Maldives, ktorý patrí Chladovmu kamarátovi z Talianska. "Vďaka kamarátstvu, priateľstvu som to zariaďoval vlastne všetko ja, pretože je to v inom leveli, než to zariaďovať s nejakým manažmentom," pochválil sa chlad pre portál extra.cz.