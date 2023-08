Jana Šulcová si myslela, že s Víznerom spolu zostarnú, no pozrite, za ktorú ženu ju vymenil. To vážne?

Keď sa Jana Šulcová dala dokopy so spolužiakom z vysokej školy Oldřichom Víznerom, myslela si, že ich spoločné šťastie bude trvať dom konca života. Napokon, obaja robili to, čo milovali, narodili sa im dve krásne zdravé dcérky, nič im nechýbalo. „Ja som si vtedy myslela, že to naše manželstvo bude navždy, že spolu zostarneme a umrieme. Aký je mladý človek naivný, keď sa zamiluje. Nedokáže si vôbec predstaviť, že by to mohlo byť niekedy inak, a to bol aj môj problém,“ povedala pred časom herečka časopisu Sedmička.



Žiaľ, potom prišla tragédia, ktorá ich životy obrátila naruby. Všetko sa začalo v roku 1983, kedy Oldřichovi Víznerovi pred očami uhorel na dovolenke na talianskom ostrove Elba brat Vladimír (†43), ktorému vtedy vybuchol pred tvárou campingový varič. Vladimír začal horieť a s obrovským krikom a paralyzovaný bolesťou bežal do mora. Bolo už však neskoro.



„Bola to hrôza. Vladimíra letecky previezli do nemocnice v Pise, kde žil ešte dlhých šestnásť dní. Chodili sme za ním a ja som videla, ako z Oldu odchádza deň po dni viac a viac život. Zrútil sa nám, ale snažil sa kvôli bratovi stále držať,“ opisovala Šulcová. Keď potom, napriek všetkej starostlivosti lekárov, Vladimír zomrel, zo slávneho Saturnina Víznera sa stal iný človek. Životnú traumu si začal riešiť po svojom a útechu hľadal v náručí cudzích žien.



Keď sa potom Vizner zahľadel do istej známej herečky, pozrite FOTO v GALÉRII, pre Janu to bolo najväčšie poníženie v živote, že ju vymenil práve za túto ženu. „Manželstvo stroskotalo, nebola z toho cesta von a za päť rokov sme sa rozviedli. A v tej chvíli bol zase amen so mnou,“ priznala Šulcová, ktorá traumu z rozvodu začala riešiť alkoholom a antidepresívami, až si totálne zničila zdravie a v podstate len vtedy zázrakom prežila.