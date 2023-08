Hoci je mamičkou trojročnej dcérky Talinky, na jej postave sa tehotenské kilá ohriali len chvíľu. Lucia každý deň svojich sledovateľov inšpiruje cvičením a zdravým životným štýlom. Fitnesska sa nebráni skúšať nové veci a príjmať výzvy. Tentokrát tomu nebolo inak.

Najnovšie sa pochválila videom, na ktorom skúša azda najzvodnejší ženský šport. ,,Pohyb je balzam na dušu. Milujem ten pocit...ešte, keď sa učím niečo nové. Vyzerá to ľahko? Nie je to vôbec ľahké a to ma baví najviac. Nič, čo je v živote ľahké-ľahko dosiahnuteľné ma nebaví,“ napísala Lucia pod video, pri ktorom trénuje pole dance s inštruktorkou.

