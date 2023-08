Dagmar Havlová asi zastavila čas. Na to, že už oslávila okrúhlu sedemdesiatku, vyzerá viac než dobre. Plné pery, tvár takmer bez vrások a hladké čelo by jej mohla závidieť väčšina tridsiatničiek. Bývalá česká prvá dáma tvrdí, že sú za tým dobré gény, veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako vyzerala jej mama aj vo vyššom veku. No pomáha jej aj obyčajná bravčová masť, ktorou si vraj zvykne natierať pleť.

Odborníci to vidia trochu inak. Podľa nich pani Dagmar pravidelne chodí na botulotoxínové injekcie, ktoré dokážu vyhladiť vrásky na čele, pri koreni nosa, pri vonkajších očných kútikoch a redukovať vrásky na krku. Facelifting však podľa špičkového plastického chirurga Jana Měšťáka nepodstúpila.

