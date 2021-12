Bývalá prvá dáma netají, že jej manžel veľmi chýba. Najmä ich dôverné rozhovory. Život Havlovcov bol bohatý na výnimočné stretnutia, ale aj na zdravotné problémy. Prezident nikdy netajil, že ich prekonal aj vďaka svojej Dáši. Napokon ho však dobehlo podlomené zdravie, na ktorom sa podpísali roky za mrežami. Krátko pred smrťou sa Václav Havel stretol s Dalajlámom. Verejne pripustil, že je chorý a veľmi unavený. Krátko na to odišiel.

Už nielen práca

Svet na jedného z najvýznamnejších politikov sveta nezabudol. Vrámci spomínania prehovorila aj jeho vdova, ktorá v televízii zodpovedala aj otázku, akých to bolo desať rokov bez manžela. Priznala, že boli hlavne pracovné. Povinnosti v nadácii, charita aj nakrúcanie jej pomáhali zabúdať na žiaľ a stratu. Desať rokov však považuje vdova za medzník. Teraz by to chcela konečne zmeniť a viac začať myslieť na vlastný súkromný život.