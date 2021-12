Za divadelným počinom stojí syn Hany Gregorovej Ondřej Brzobohatý. Zrejme sa mu zapáčilo v muzikálovom svete. Po úspešnom zhudobnení Sherlocka Holmesa s Vojtom Dykom v hlavnej úlohe sa rozhodol spracovať ďalšiu klasiku. Kultovú komédiu Zdeňka Trošku Slunce, seno, jahody. Premiéra bude v júni a divadlo už zverejnilo, kto, čo bude hrať. Práve v tom je však jablko sváru.

Spor o Helenu

Zdeňka Trošku naštudovanie jeho filmu potešilo, mrzí ho však, že nemohol hovoriť do obsadenia. Mal totiž o predstaviteľke ráznej Škopkovej presnú predstavu. Páčila by sa mu kyprá mladá česká herečka Lucie Polišenská. Divadlo však obsadilo jej protipól. Rolu Heleny Ružičkovej totiž dostala herečka Iva Pazderková, ktorá boduje v bikiny fitnese! Sympatická komička s dokonalou postavou netají, že samu ju to šokovalo. V každom prípade, je to výzva.

Zaujímavé je, že ani je alternácia nemá problém s kilami. Je to žena Jiřího Langmajera Adéla Gondíková, teda vysoká štíhla tmavovláska. Obe herečky sú však známe zmyslom pre humor, navyše bodovali s šou Tvoja tvár má známy hlas, takže s premenami majú veľkú skúsenosť. Zrejme im nebude problém prevteliť sa ani do Ružičkovej tela.

Na javisku sa však objaví aj niekto z pôvodného obsadenia. Jaroslava Jaroslava Kretschmerová, ktorá vo filme hrala Evíka. Čas však nepostojí a tak sa jej ušla iná rola, klebetnej babky Kelišky.