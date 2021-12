O seriáli And Just Like That, ktorý je pokračovaním Sexu v meste, hovorí celý svet! Úvodný diel totiž priniesol fanúšikom obrovský šok. Vzápätí ho ešte prebil škandál, ktorý sa vynoril po premiére. Oboje sa týka pána Božského.

Zabili jej ho!

Už keď sa nakrúcalo pokračovanie, štáb mal neustále v pätách paparacov, snažiacich sa uloviť zábery z pľacu. Rozruch spôsobili najmä fotky, kde sa Carrie, hoci je to vydatá pani, bozkáva na ulici s neznámym mužom. Začalo sa klebetiť, že manželia budú mať v nových dieloch nezhody, dokonca sa vraj schyľuje k rozvodu. Ktosi si dovolil napísať, že Mr. Big umrie, čo sa však nezdalo pravdepodobné. Lenže platí, nie je „šprochu“, aby na ňom nebolo pravdy trochu. Scenáristi Christa Notha, ktorý bol v Sexe v meste dôležitý od prvej časti v roku 1998, na­ozaj zabili! A to hneď v úvode novej série.

Publikum na premiére ani nedýchalo, keď po šliapaní na rotopéde herec cestou do sprchy skolaboval. Dúfali, že sa z toho dostane, jeho život v novom seriáli však skutočne trval len 45 minút!

Zúria nielen ženy

Scenáristom sa otvoril priestor na novú dejovú líniu. Do života vdovy vstúpi ďalší muž. Hrá ho Jon Tenney, exmanžel herečky Teri Hatcherovej zo Zúfalých manželiek. Uvidíme, či sa mu podarí plnohodnotne nahradiť Božského, lebo hlavne skalné milovníčky seriálu jeho smrť naštvala. „Toto sa nemalo stať, prečo???“ zúrili na sociálnych sieťach.

Ešte viac nahnevaná bola firma na výrobu stacionárnych bicyklov, ktorá stroj do seriálu poskytla. Po premiére jej výrazne klesli akcie. A výhrady pripojila aj kardiologička, ktorej sa nepáčilo spojenie infarktu a cvičenia. Zdôraznila, že rotopéd Božského život skôr predĺžil a scenáristi mali zdôrazniť, že príčinou infarktu bol hlavne životný štýl plný večierkov, alkoholu, cigár plus možno rodinná anamnéza.

Odplata za smrť

Chris Noth situáciu šikovne využil. Spojil sa s firmou, ktorej rotopéd ho uštval na smrť, a natočil reklamu spolu s fitnesinštruktorkou Jess Kingovou. Sedia na veľkom gauči a je zrejmé, že sa chystajú spoločne spotiť. „Cítim sa skvele. Dáme si ďalšie kolo? Život je príliš krátky, aby sme nedali…“ šepká zvodne Mr. Big, zatiaľ čo sa záber rozšíri o dva rotopédy za pohovkou. K tomu znie komentár Ryana Reynoldsa o zdravotných benefitoch jazdy na bicykli plus ironicky dodá: „A je nažive!“ Ľudia sa skvele bavia a spokojná je aj firma, lebo povesť je napravená.

Drsné obvinenia

Povesť rotopédov sa napravila, nečakane však po premiére utrpela povesť Chrisa Notha a to už na smiech nie je. Objavili sa totiž vážne obvinenia, že znásilnil dve ženy. Jedna dokonca pre jeho brutalitu vraj skončila v nemocnici, kde ju museli šiť.

Prvé znásilnenie sa malo udiať v roku 2004 v jeho dome v Kalifornii, druhé v roku 2015 v byte v New Yorku. Vtedy mladé dievčatá vraj herec pozval k sebe domov, kde si od nich vynútil sex. Údajné obete, ktoré v médiách vystupujú pod pseudonymami Zoe a Lily, vysvetlili, že sa ozvali preto, lebo propagovanie pokračovania Sexu v meste im vyplavilo bolestivé spomienky.

Opis násilností

Zoe tvrdí, že Notha spoznala v čase jeho najväčšej slávy, a vo firme, kde vtedy pracovala, sa na neho dívali ako na boha. Lichotilo jej, keď s ňou začal flirtovať a nechával koketné správy v hlasovej schránke, čo potvrdila aj jej šéfka.

Do jeho domu v západnom Hollywoode prišla, aby mu vrátila knihu. Tvrdí, že ju pobozkal, keď prešla dverami, a ona ho nezáväzne pobozkala, keď sa pokúsila dom opustiť. On ju však pritiahol k sebe, stiahol jej šortky a spodný diel bikín a zozadu ju znásilnil. „Bolo to veľmi bolestivé a zakričala som: Prestaň!“ po­vedala novinárom s tým, že herec sa vraj len smial.

Po násilnom akte mala na košeli krv, kamarátka ju preto donútila ísť do nemocnice, kde ju museli šiť. Vyšetrovali ju aj policajti, Nothovo meno však neuviedla zo strachu, že by jej neuverili a mohli by ju vyhodiť zo zamestnania.

Násilie možno, nevera iste!

V podobnom duchu vypovedala aj druhá údajná obeť, ktorá sa po rande vrátila do hercovho bytu v Green­wich Village, keď ju pozval, aby ochutnala jeho kolekciu whisky. Napriek protestom si vraj tiež na nej vynútil sex.

A čo na to Noth? Pripustil, že obe ženy dôverne poznal. Akt však mali s ich súhlasom. Vo vyhlásení pre The Hollywood Reporter poprel akékoľvek obvinenia, že ich napadol a znásilnil. Vždy by vraj rešpektoval, keď žena povie nie.

V čase našej uzávierky policajné obvinenie nepadlo. Vzhľadom na dlhý čas sa bude aktérom kauzy ťažko dokazovať, ako to naozaj bolo. Minimálne manželke Tare Wilson, s ktorou má pán Božský dve deti, však bude mať herec čo vysvetľovať. Keď došlo k nevere, bol už totiž ženatý!