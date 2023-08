Uplynulý víkend Slovenskom prebehla smutná správa o odchode výnimočného človeka, hudobníka, hitmejkra a spoluzakladateľa skupiny Elán, rodáka z Karlových Varov Vaša Patejdla. Chorobu človek nepredpokladá, no keď príde, niekedy na seba nenechá dlho čakať ani to najhoršie. Vašo sa stihol rozlúčiť s najbližšími len pár hodín pred smrťou.

Čierne scenáre

Zdravotné ťažkosti sa mu už dlhšie nevyhýbali. Prvý raz ho už dávnejšie vážne vystrašil problém so štítnou žľazou. Pred piatimi rokmi sa Šarmu v rozhovore zdôveril, že absolvoval operáciu tohto dôležitého orgánu pre podozrenie na nádor. „Ani punkciou lekári nevedeli zistiť, či je to zhubná rakovina, museli ma operovať. Načrtli mi viacero variantov, ako to dopadne, aj čiernych. Najlepší bol, že mi pri zákroku nezasiahnu hlasivky a bude to nezhubné. Našťastie sa tak stalo. Neviem zabudnúť, ako sme s kapelou išli pred operáciou na koncert v bývalom Dome ROH a povedal som si, že toto je možno môj posledný,“ povedal nám vtedy.