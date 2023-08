Modelka Simona Krainová sa nebojí na sociálnych sieťach zverejniť aj odvážne fotografie. Keďže známej krásne nerobí problém ani nahota, stáva sa, že je jej obsah na Instagrame často blokovaný. Aj preto sa rozhodla pre zmenu platformy.

O profile na platforme OnlyFans informovala aj na sociálnej sieti. Jej rozhodnutie sa ale nestretlo s podporou fanúšikov a pôvodný príspevok Simona vymazala. Teraz sa rozhodla celú situáciu vysvetliť.

„Tak ešte raz moji milí, rada by som sa vyjadrila k včerajšej búrke na mojich sieťach ohľadom môjho nového profilu na platforme OF,“ začala Simona. „Už ma to fakt nebaví, niekoľkokrát sa mi stalo, že mi fotky nezverejnili alebo nútili k odstráneniu. Fotenie patrí neodmysliteľne k mojej práci, mám ju rada a áno, živí ma veľmi dobre. Mám celý rad krásnych fotiek od skvelých fotografov, ako z minulosti, tak nové, o ktoré by som sa s vami rada podelila, ale tu to bohužiaľ nejde,“ pokračovala s vysvetľovaním.

