Ako píše redakcia WANDA, herečka navonok pôsobí vždy šťastne a o svojom súkromí veľa nehovorí. Kristína má však za sebou veľmi ťažké obdobie, ktoré jej život už navždy poznamenalo. V októbri 2014 jej v dôsledku mozgovej mŕtvice nečakane odišla do neba najmilovanejšia mama. Táto strata ju bolí dodnes. Minulý rok pri výročí jej úmrtia si na ňu Kristína zaspomínala dojímavými slovami. „Veľa o tom nehovorím. Nie takto verejne v instasvetoch. Ale čas letí a lieči. Pred 8mimi rokmi sa mi v tento deň otočil svet. Odišiel mi najbližší človek a istoty sa rozsypali… a nebolo to jednoduché,“



„Mala som okolo seba úžasných ľudí a ich blízkosť to všetko uľahčovala, ale aj tak som cítila, že potrebujem pomôcť aj inak. Začala som s terapiami a odvtedy sú súčasťou môjho sveta. Hovorím, že je to moje mentálne fitko. Staráme sa o telo, ale aj duša potrebuje lásku a starostlivosť. Kamoši, je to rýchly svet s veľa podnetmi. Je úplne v poriadku nebyť vždy prítomný a vedieť všetky odpovede.“ Ďalší rok ubehol ako voda a od smrti mamy Kristíny uplynulo už 9 rokov. Zverejnila ich spoločnú fotografiu, ktorá ju vždy pohladí pri duši.