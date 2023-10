Letné mesiace ubehli veľmi rýchlo a už tu máme jeseň. Stále aktívna speváčka pre koncerty zatiaľ nestihla absolvovať letnú dovolenku. „Žijem podľa hesla: Nepozerajme sa do minulosti, žime dnes. A aj ja žijem pre dnešný deň a neriešim to, čo neviem zmeniť. Dovolenku si vynahradím koncom októbra. Chystám sa do južných morí,“ vraví Marcela Laiferová, ktorá miluje Francúzsko, pretože tam nájde všetko, čo má rada a čo na správny oddych potrebuje. Od kultúry po vynikajúce jedlo.

Pozor na sivú

Speváčka obdivuje módu a šaty si dáva šiť, ale v poslednej dobe má vraj problém nájsť správneho krajčíra. „Vďaka svojej profesii si môžem dovoliť extravagantnejšie kúsky. Pódium znesie výraznejšie farby. Keď spevák stojí pred publikom, žiada si to pestrosť. Aj ja na scéne preferujem šokujúce farby – obľubujem červenú či ružovú. Onedlho plánujem koncert k 60. výročiu svojej tvorby, ešte však neviem, akú farbu mi zvolí moja návrhárka. Pravidelne spolupracujem s Dagmar Březinovou, za ktorou cestujem do Prahy. Viem, že spolu vytvoríme niečo výnimočné.“

Na obyčajný deň si však speváčka rada kupuje jednoduchšie šaty. „Farby majú pre mňa emóciu. Krásna je biela, preferujem zemité farby, no je jedna farba, ktorú nemám rada, lebo zosmutnieva. Tá farba je sivá. Moja mama vždy hovorievala, že prináša chorobu. A choroba môže byť rôzna, nielen fyzická, ale aj mentálna až extrémna depresia.“

Ako sa udržiava v kondícii? ›››