Lucie Vondráčková sa pochválila spoločnou fotkou so synmi, nespustíte z nich oči. To takto vyzerajú?

Speváčka Lucie Vondráčková si svoje súkromie stráži, a tak patrí k tým celebritám, ktoré svoje deti na sociálnej sieti príliš neukazujú. Prispel k tomu trošku aj búrlivý rozvod s jej dnes už exmanželom a ich otcom Tomášom Plekancom, ktorý si po rozvode vymohol zákaz, aby ich Lucie na sociálnych sieťach neukazovala.



Lucie sa to snaží dodržiavať, hoci občas svojich chlapcov predsa len ukáže. Tak to urobila aj nedávno, keď svojich synov Matyáša (11) a Adama (8) vzala na exkurziu do pekárne, pozrite FOTO v GALÉRII. "Ďakujeme za super pekársku exkurziu. Teraz už moji chlapci aspoň vedia, o čom to je," napísala Lucie k spoločnej fotke.



Reakcia Vondráčkovbej fanúšičiek však nenechala na seba dlho čakať, a ani nečudo. Pozrite FOTO v GALÉRII, ako sa chlapci zmenili. Lucie si už pred časom pochvaľovala, že už sa môže naplno venovať aj herectvu, lebo jej deti už podrástli, ale že až tak... Veď tá už má doma riadnych veľkáčov, ktorí ju onedlho prerastú.