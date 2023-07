Prázdniny sú ideálnym časom na liečebný kúpeľný pobyt najmä pre tie deti a rodičov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nechcú, aby ich dieťa na 21 – 28 dní, čo je štandardná dĺžka liečebného kúpeľného pobytu prerušilo školskú dochádzku.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Smrdáky

V najznámejších kúpeľoch špecializujúcich sa na liečbu kožných ochorení by k nej síce nedošlo, keďže priamo v Smrdákoch deti na liečebnom pobyte do školy chodia. No je pochopiteľné, že rodičia alebo deti nechcú na dlhší čas opustiť svoje školské zázemie, spolužiakov a zabehnutú vzdelávaciu rutinu. Práve preto môžu využiť na liečbu chronických kožných ochorení práve letné mesiace, kde budú profitovať aj z liečby slnkom v prírodnom soláriu priamo v areáli Kúpeľov Smrdáky.

Ako sa v Smrdákoch liečia detskí pacienti?

Kúpele Smrdáky sa nie náhodou prirovnávajú aj k Mŕtvemu moru. Vynikajú vodou, ktorá má bezkonkurenčne najvyšší obsah sírovodíka v porovnaní s ostatnými prameňmi geotermálnych vôd na Slovensku. Obsah účinných látok v smrdáckej vode je dokonca považovaný za svetový unikát, ich koncentrácia výrazne prevyšuje koncentrácie minerálnych látok a sírovodíka vo väčšine svetových prameňov využívaných na liečbu kožných ochorení. Len 80 km. od Bratislavy preto nachádzajú ľudia úľavu od svojich ťažkostí už viac, ako 400 rokov.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Smrdáky

Slovenské „Mŕtve more“

O možnosti využiť na liečbu kožných ochorení prírodný, neinvazívny spôsob mnohí z rodičov, ktorých deti trápia nepríjemné ekzémy, psoriáza či akné ani len netušia. Tieto tri ochorenia nespomíname náhodou, patria medzi chronické a v populácii najpočetnejšie kožné ochorenia a to nie len na Slovensku. Ako je o nich známe, vytrvalo a dlhodobo vzdorujú liečebným postupom a v remisii sa ich darí držať bez liečby pomerne krátko.



To však neplatí o čase, na ktorý chronické kožné ochorenia ustúpia po liečbe v Smrdákoch . Absolvovaním kompletného liečebného kúpeľného pobytu v stanovenej dĺžke sa môžete vy a vaše deti tešiť na pol roka až rok bez príznakov ochorenia. Výrazné zlepšenie a ústup príznakov zaznamenáva až 95 % detských pacientov.



Na Slovensku pritom máme absolútny svetový unikát nazývaný aj slovenským Mŕtvym morom. Kúpele Smrdáky ležiace len necelých 80 km. od Bratislavy majú sírovodíkovú vodu a bahno s najvyššou koncentráciou týchto účinných látok na svete. Vďaka tomu sú už viac, ako 180 rokov vyhľadávaným miestom, kde ľudia nachádzajú úľavu od svojich ťažkostí.



Minerály obsiahnuté vo vode v Smrdákoch prenikajú hlboko do pokožky a dokonca aj do tkanív a štruktúr, o ktorých by ste to nepovedali. Voda pôsobí až na bunkovej úrovni, kde lieči zápal a zastavuje aktivitu choroboplodných zárodkov. To vedie k hlbokej regenerácii a hojeniu pokožky. Síra v smrdáckej vode v koncentrácii viac, ako 680 mg/l v súčinnosti s ďalšími 2720 mg. minerálmi tak pôsobí doslova zázračne. Voda a bahno v Smrdákoch má pozitívny vplyv na všetky životné funkcie kože - rastom a látkovou premenou počnúc, metabolickými, imunologickými a enzymatickými pochodmi končiac. Liečba v Smrdákoch pôsobí protizápalovo, hĺbkový terapeutický účinok vody taktiež podporuje správne rohovatenie buniek a pôsobí aj proti svrbeniu či bolestivosti pokožky postihnutej kožným ochorením. Uvádza sa, že bolestivosť a svrbenie sa znižuje o 40 % už na začiatku liečby.

Ilustračné foto Zdroj: Kúpele Smrdáky

Keď prídete na liečebný kúpeľný pobyt so svojim dieťaťom, budú ho denne čakať vaňové kúpele, fototerapia ale aj lokálna liečba pokožky. Ku komplexnej účinnosti programu šitého na mieru pre detských pacientov patrí aj zdravé stravovanie a pravidelný pohyb, čo prospieva aj ťažko skúšanej psychike detí a adolescentov trpiacich kožnými ochoreniami. V konečnom dôsledku sa zo psychickej úľavy, ktorú zažije dieťa bude tešiť celá rodina.



Nezabudnite na to, že kúpeľný pobyt pre dieťa môže byť plne alebo čiastočne hradený z poistného . O žiadosť o kúpeľnú liečbu sa postará ošetrujúci lekár vášho dieťaťa, ak dieťa spĺňa podmienky indikácie kúpeľnej liečby. Taktiež sa netreba báť toho, že by ste sa v kúpeľoch a ich okolí v prestávkach medzi jednotlivými procedúrami nudili. 6 – hektárový park v bezprostrednej blízkosti ponúka priestor na loptové hry, spoločenské hry v kúpeľnom parku ale môžete si naplánovať aj výlety do blízkeho okolia.



Všetko, čo potrebujete vedieť o rezervovaní kúpeľného pobytu v Smrdákoch nájdete na stránke www.kupelesmrdaky.sk a informácie o možnosti získať kúpeľný pobyt čiastočne alebo plne hradený z poistného získate buď priamo u svojho ošetrujúceho lekára alebo špecialistu, či na stránkach poisťovne, ktorej ste poistencami. Smernicou z mája tohto roku došlo aj k zmene v najväčšej poisťovni – VšZP a lekári môžu už aj na túto poisťovňu podávať žiadosti na kúpeľný pobyt pre vaše dieťa aj elektronicky. Z kúpeľov, ktoré sa venujú liečbe kožných ochorení na Slovensku sú Smrdáky jednoznačným lídrom s desaťročiami odborných skúseností a s prírodnými zdrojmi, ktoré sú absolútne unikátne.