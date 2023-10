Náhody sú úžasné. Z pracovníčky banky sa stane grafička, spozná iného grafika, spojí ich láska aj práca a nakoniec skončia pri výrobe originálnych šperkov pomocou špeciálneho laserového stroja. Dominika s manželom Františkom tvoria pod menom SINA handmade už niekoľko rokov. Projekt, ktorý dostal meno po dcérach tvorivých manželov, Simone a Natálii, je ich spoločné dielo.

Namiesto hračiek náušnice

Ako sa to všetko začalo? „Grafike sa venujeme už jedenásť rokov. Asi pred siedmimi rokmi nám odišiel jeden veľký klient, tak sme hľadali náhradu. V jedno ráno na mňa vyskočila v rámci crowdfundingovej kampane reklama na špeciálny stroj. Mali sme hneď zaplatiť a prišiel by o tri mesiace. Prišlo nám to ako dobrá kompenzácia za strateného klienta. Keďže kampaň končila v ten deň, nabehli sme do banky pre úver. Kúpili sme ho a namiesto troch mesiacov sme čakali tri roky. Keď prišiel, už sme nemali čas na ňom pracovať, lebo sme sa museli zariadiť inak, takže nasledujúci polrok len čakal na svoju chvíľu,“ opísala nám Dominika začiatky šperkárskej tvorby. Pôvodne chceli laserový stroj na rezanie rôznych materiálov využívať na tvorbu bytových doplnkov a hračiek, no opäť náhoda a časová tieseň spôsobili, že začali s niečím menším ako náušnice, brošne a náhrdelníky. A už pri tom zotrvali. Oboch síce stále živí práca grafikov, no Dominika plánuje postupne prejsť len do sféry ručných prác.



