Obľúbený slovenský moderátor Matej "Sajfa" Cifra (44) ukoristil snímku, ktorú mu závidí celý internet. Santa Barbara, kam sa vybral s rodinkou sa hemží celebritami, no jemu sa podarilo čosi unikátne.

Sajfa spolu s manželkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou vycestovali za veľkú mláku. Spolu s priateľmi si to namierili do Kalifornie. Ako Veronika priznala, toto leto má v pláne oddychovať a pracovné povinnosti riešiť len minimálne. Pobalili si teda kufre a spolu s dcérou Sárou a synom Šimonom vycestovali priamo do epicentra všetkých celebrít. V Santa Barbare sa mu podaril úlovok, ktorý na Slovensku nemá konkurenciu.

,,Títo slávni ľudia sú takí milí a príjemní," znel komentár k fotke, ktorá jeho fanúšikom doslova vyrazila dych. Na zábere je Sajfa s deťmi a slávna moderátorka, Ellen DeGeneres (65), ktorú nikde vo svete netreba predstavovať. ,,Vďaka za krátky pokec. Veď máme pracovne toľko spoločného," dopísal moderátor pod svoj príspevok a nešetril smajlíkmi.