Predtým, než si ho obľúbili televízne kamery, pracoval ako účtovník. Vyštudoval manažment a až neskôr si uvedomil, že tam vonku je niečo, čo mu uniká. Podal si prihlášku na Vysokú školu múzických umení. Svoju prvú hereckú úlohu dostal v seriáli Panelák. Jeho kariéra sa rozbehla naplno, keď obsadil hlavnú postavu v obľúbenom seriáli Komisár Rex. Aktuálne je tvárou verejnoprávnej televízie, a to hneď v dvoch projektoch. Ak práve nepečie s celým Slovenskom, pomáha pri výcviku majiteľom štvornohých chlpáčov. Juraj nám v rozhovore prezradil, kde by si vedel okrem Slovenska predstaviť život a čo ho priviedlo k presvedčeniu, že sa veci nedejú náhodou.

Kým väčšina ľudí v lete odchádzala k moru, vy ste si balili zimnú bundu na Aljašku. Prečo?

Možno práve to bol dôvod. Nie som typ, ktorý obľubuje zaľudnené rezorty. Odmalička sme s rodičmi chodili do kempu v Chorvátsku a potom sme štyridsať minút kráčali do divočiny, kde sme boli iba my. Možno to mám vštepené ešte z tých čias.