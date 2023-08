Gabriela Ruman a Karol Ruman sa poznajú už roky, zoznámili sa v roku 2010 v čase, keď ona bola rozvedená, on ešte stále ženatý otec dvoch detí.

VO FOTOGALÉRII NÁJDETE AJ RUMANOVHO FEŠNÉHO SYNA.

Jeho rozvod sa ťahal pomerne dlho, jeho vtedajšia manželka Zuzana dokonca tvrdila, že sa jej mužovi doňho veľmi nechce. Nakoniec ale predsa len aj k úradnému odlúčeniu dospeli.

Kým si povedal áno s Gabrielou, prešiel nejaký ten rôčik - prvý termín mali v roku 2021, no museli ho zrušiť pre chorobu v rodine. Gabikinho otca čakala operácia. Aj druhý termín museli zrušiť, tentoraz pre pozitívny kovidový test ženícha. Do tretice to ale vyšlo a svadba bola v apríli 2022. Nevesta priznala, že mala nervozitu napriek tomu, že sú partnermi už veľmi dlho. Nuž, svadobný akt má svoju moc. Svadba sa konala vo Farskom kostole Panny Márie snežnej (Kalvária) v Bratislave.

Nevesta mala nohavicový kostým s vlečkou, model bol od Jany Pištejovej. Gabika si na vzhľade vždy dala záležať a originalita jej nechýba. Neprehliadnete ju. S manželom chodia do spološnosti väčšinou dokonale zladení. Na letnej mediapárty televízie JOJ to tak ale nebolo. Gabika prišla v smotanovom outfite, bohato ozdobená náhrdelníkom s krížom, ktorý jej padal do dekoltu. Jej muž k nej akoby oblečením ani nepatril.

POZRITE, AKO (NE)LADILI GABRIELA S MUŽOM.

AKO SA NAHODILI ZNÁME TVÁRE NA PÁRTY NÁJDETE V GALÉRII.