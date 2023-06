Hoci už má dávno po šesťdesiatke, doma rozhodne nehrdzavie. Ak, tak len na hlave, lebo prefarbená blondínka sa momentálne zamilovala do ryšavých vlasov. Nie je to však jediná zmena v jej živote.



Bude nadosah

Madonna (64) už o chvíľu vyrazí na obrovské turné, ktoré má pripomenúť jej štyridsaťročnú kariéru. Zavíta nielen do amerických miest, ale i do Berlína, Barcelony, Paríža, Amsterdamu, Londýna. A v New Yorku, kde začínala, chystá špeciálny program. Vraj to bude presne taká šou, aká sa od nej očakáva. Na turné jej bude robiť sprievod Bob the Drag Queen, ktorý má rovnakú záľubu ako Ondřej Brzobohatý. Teda obliekať si ženské šaty. S Ondrom by ale mala viac spoločného. Je to muzikant, je heterosexuál a je podstatne mladší, iste by ju zaujal. A dračica s veľkým sexuálnym apetítom má aj hudobnú novinku. Z prvej spolupráce so Samom Smithom vzišiel nový singel Vulgar. Tiež je poriadne kontroverzný, takže iste bude úspešný.